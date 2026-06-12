اتهامات بخرق قواعد البث خلال مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في المونديال

وجهت اتهامات إلى قناة «فوكس سبورتس» الأمريكية، بعدم الالتزام بالضوابط التنظيمية الخاصة بفواصل الإعلانات خلال تغطية مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، في افتتاح مشوار المنتخبين بالبطولة.



وتخضع القناة التي تمتلك حقوق البث باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، لتدقيق مبكر بعد ملاحظات تتعلق بطريقة إدارة الفواصل الإعلانية خلال مجريات اللقاء، وسط جدل حول مدى الالتزام بتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وبحسب التعليمات الجديدة المعتمدة في البطولة، يتم إيقاف المباريات لمدة ثلاث دقائق في منتصف كل شوط لفترة استراحة شرب الماء، بغض النظر عن الظروف الجوية، وذلك لحماية اللاعبين من درجات الحرارة المرتفعة، مع إتاحة نافذة إضافية للبث التلفزيوني والإعلانات.



وخلال المباراة، وبعد هدف التقدم الذي سجله منتخب المكسيك عبر راؤول خيمينيز في الدقيقة 67، استغل الحكم ويلتون سامبايو توقف اللعب لبدء استراحة شرب الماء، وهو ما دفع القناة إلى بث مواد إعلانية مباشرة.



ولكن تقريراً صحفياً أشار إلى أن هناك إرشادات تنظيمية واضحة للمذيعين، تتضمن عدم بدء الإعلانات قبل مرور 20 ثانية على إعلان التوقف، إضافة إلى استئناف التغطية قبل 30 ثانية على الأقل من عودة اللعب، وهي ضوابط يعتقد أنها لم تطبق بدقة كاملة خلال البث.



وأضافت المصادر أن العودة إلى تغطية المباراة جاءت بعد استئناف اللعب فعلياً في الدقيقة 71 تقريباً، ما أثار تساؤلات حول دقة التزام القناة بالتوقيتات المحددة.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو القناة المعنية حتى الآن، يبقى احتمال اتخاذ إجراءات لاحقة قائماً، في انتظار مراجعة تفاصيل البث والالتزام التنظيمي خلال البطولة.