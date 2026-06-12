غضب جماهيري بسبب المقاعد الفارغة في كأس العالم

أثارت مشاهد المدرجات شبه الخالية خلال المباراة الثانية في كأس العالم 2026، موجة واسعة من الانتقادات والغضب بين الجماهير، رغم تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن الملعب كان قريباً من سعته الكاملة.



وشهد ملعب غوادالاخارا فوز منتخب كوريا الجنوبية على التشيك بنتيجة 2-1، ضمن منافسات المجموعة الأولى، إلا أن الأضواء لم تسلط فقط على أحداث المباراة، بل أيضاً على المساحات الكبيرة من المقاعد الفارغة التي ظهرت بوضوح في المدرجات وأثارت تساؤلات حول الإقبال الجماهيري على البطولة.



وجاءت هذه الانتقادات بعد تقارير كشفت أن عدداً من ملاعب البطولة واجه صعوبة في بيع التذاكر بسبب ارتفاع أسعارها، فيما أشارت بيانات رسمية إلى استمرار طرح عشرات الآلاف من التذاكر عبر منصات إعادة البيع حتى عشية انطلاق المونديال.



ورغم الجدل، أكد «فيفا» أن عدد الحضور في المباراة بلغ 44,985 متفرجاً، أي أقل بـ679 مشجعاً فقط من السعة الرسمية للملعب، وهو ما يتناقض مع الانطباع الذي تركته الصور التلفزيونية ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وانفجر غضب المشجعين عبر المنصات الرقمية، حيث تساءل أحدهم: «هناك عدد هائل من المقاعد الفارغة في مباراة بكأس العالم.. أتساءل لماذا؟». فيما وصف آخر المشهد بأنه «دليل على فشل سياسة التسعير»، مضيفاً: «ما يحدث نتيجة طبيعية عندما ترتفع أسعار التذاكر إلى مستويات جنونية».



وذهب بعض المتابعين إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن ما شهدته مدرجات المباراة يمثل سابقة غير مألوفة في تاريخ البطولة، إذ كتب أحدهم: «هذه أول مرة أرى فيها هذا العدد من المقاعد الفارغة في مباراة بكأس العالم»، بينما تساءل آخر: «هل نشهد أسوأ نسخة من كأس العالم على الإطلاق؟».



ويأتي هذا الجدل في وقت يحاول فيه «فيفا» مواجهة انتقادات متزايدة بشأن أسعار التذاكر واستراتيجية التسويق الخاصة بالبطولة، خاصة بعد تقارير تحدثت عن تخفيضات كبيرة على أسعار بعض المباريات، بينها مواجهات لمنتخب إنجلترا، في محاولة أخيرة لتحفيز الجماهير على الشراء.



وعلى أرض الملعب، نجحت كوريا الجنوبية في قلب تأخرها أمام جمهورية التشيك إلى فوز مثير 2-1. وكان لاديسلاف كريتشي قد منح التشيك التقدم بضربة رأس قوية، قبل أن يعادل هوانغ إن-بيوم النتيجة، ثم يصنع هدف الانتصار الذي سجله أوه هيون-غيو، ليمنح المنتخب الكوري ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره المونديالي.



ولكن بعيداً عن الإثارة الكروية، يبدو أن مشهد المقاعد الفارغة قد تحول إلى أول أزمة جماهيرية تواجه كأس العالم 2026، في بطولة كانت تتطلع إلى تسجيل أرقام قياسية داخل المستطيل الأخضر وخارجه.