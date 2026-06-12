«توقعوا المفاجآت».. رسالة غامضة بشأن ظهور ترامب في كأس العالم

يثير غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المباراة الافتتاحية لمنتخب الولايات المتحدة في كأس العالم 2026 أمام باراغواي حالة من الترقب بشأن موعد ظهوره في البطولة، بعدما خرجت رسالة تؤكد أن حضوره خلال المونديال قد يحدث في أي لحظة، تحت شعار: «توقعوا غير المتوقع».



وكشف موقع «ذا أتلتيك» أن أندرو جولياني، الرئيس التنفيذي لفريق العمل الخاص بكأس العالم، أكد عدم حضور ترامب لمباراة المنتخب الأمريكي الأولى في البطولة المقرر لها صباح غد السبت، والتي تقام على ملعب لوس أنجلوس في إنجلوود بولاية كاليفورنيا.



وقال جولياني، في تصريحات لمحطة «TalkSport» البريطانية: «الرئيس ترامب لن يحضر المباراة الافتتاحية في النهاية، كما قلنا، جدول أعماله مزدحم، لكنني أعلم أنه سيكون متابعاً ومتفاعلاً طوال كأس العالم».



وأضاف: «الشيء الوحيد الذي أعرفه عن الرئيس ترامب منذ 30 عاماً هو توقعوا معه غير المتوقع، دائماً انتظروا مفاجأة معه، وخلال هذه البطولة لن أندهش إذا رأيناه أكثر ارتباطاً بكأس العالم».

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن ماركو روبيو، وزير الخارجية، سيحضر مواجهة الولايات المتحدة وباراغواي، إلى جانب شون دافي وزير النقل، وماركواين مولين وزير الأمن الداخلي.



ويعد غياب رئيس دولة مستضيفة عن المباراة الأولى لمنتخب بلاده أمراً غير معتاد في كأس العالم، إذ حضر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، افتتاح منتخب بلاده في مونديال 2022، كما تواجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في افتتاح نسخة 2018، والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف في افتتاح مونديال 2014.



وغابت أيضاً الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن المباراة الأولى لمنتخب بلادها في كأس العالم 2026 أمام جنوب أفريقيا، بعدما منحت مقعدها في ملعب أزتيكا لشابة من السكان الأصليين فازت بمسابقة وطنية، وفضلت متابعة اللقاء من منطقة للمشجعين في مكسيكو سيتي.



ويمتلك ترامب علاقة قوية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، بعدما حضر قرعة كأس العالم في ديسمبر الماضي، وحصل خلالها على جائزة السلام المقدمة من «فيفا».

وشارك ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في عدة أحداث رياضية كبرى، بينها نهائي كأس العالم للأندية في ملعب ميتلايف، ونهائي فردي الرجال في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وسباق دايتونا 500، ونزالات UFC، ومباراة السوبر بول، إلى جانب حضوره المباراة الثالثة من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي NBA في نيويورك.