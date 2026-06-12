من منطقة النزاع في كولومبيا إلى أول أهداف مونديال 2026.. خوليان كينيونيس يكتب فصلاً استثنائياً في تاريخ كأس العالم



لم يكن خوليان كينيونيس مجرد صاحب أول أهداف كأس العالم 2026، بل تحوّل في ليلة افتتاح البطولة إلى رمز لقصة استثنائية جمعت بين الهجرة والهوية والانتماء والنجاح الرياضي، بعدما قاد المنتخب المكسيكي للفوز على جنوب أفريقيا 2-0 في المباراة الافتتاحية على ملعب أزتيكا التاريخي.



واحتاج المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً إلى تسع دقائق فقط ليحفر اسمه في سجلات كأس العالم، حين استغل خطأ دفاعياً لمنتخب جنوب أفريقيا وسدد كرة أرضية مرت بين ساقي الحارس رونفين ويليامز إلى الشباك، مسجلاً أول أهداف النسخة الحالية من البطولة وأحد أسرع الأهداف في تاريخ المباريات الافتتاحية للمونديال.

لكن قصة كينيونيس تتجاوز كثيراً حدود الهدف التاريخي.



كولومبي المولد.. مكسيكي الهوية الكروية



وُلد خوليان كينيونيس في 24 مارس 1997 بمدينة ماغوي بايان في جنوب كولومبيا، وهي منطقة تقع ضمن ما يُعرف بـ«مثلث تيليمبي»، أحد أكثر الأقاليم التي عانت لعقود من العنف والنزاعات المسلحة في البلاد.



وفي بيئة صعبة فرضتها ظروف الصراع وعدم الاستقرار، وجد الطفل الكولومبي في كرة القدم مخرجاً نحو حياة مختلفة. ومن خلال مشروع اجتماعي يحمل اسم «فوتبول باز» أو «كرة القدم من أجل السلام»، حصل على فرصة للهروب من واقع المنطقة التي نشأ فيها وملاحقة حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفاً.



وفي عام 2013، وصل كينيونيس إلى مدينة كالي وهو في الخامسة عشرة من عمره لخوض تجربة أداء مع فريق مرتبط بالمشروع. ومنذ المباراة الأولى أظهر موهبة استثنائية عندما سجل أربعة أهداف دفعة واحدة، ليحجز مكانه فوراً في الفريق ويبدأ رحلة صعود مذهلة غيرت حياته بالكامل.



طريق النجومية



واصل كينيونيس تألقه مع فرق الفئات العمرية، قبل أن يلفت أنظار نادي تيغريس أونال المكسيكي بعد تسجيله 50 هدفاً في 38 مباراة خلال موسم 2014-2015.



وانتقل إلى المكسيك، البلد الذي سيصبح لاحقاً وطنه الثاني، حيث بدأ مشواره الاحترافي وتدرج عبر تجارب عدة مع أندية فينادوس ولوبوس بوايبلا وأطلس.



ومع أطلس، حقق الانفجار الحقيقي لمسيرته، وقاد الفريق إلى لقب الدوري المكسيكي خلال موسم 2021-2022، قبل أن يضيف لقباً ثانياً في الموسم التالي. وخلال 83 مباراة مع النادي سجل 36 هدفاً وصنع 12 أخرى، ليصبح أحد أبرز نجوم الدوري المكسيكي.



وأدى تألقه إلى انتقاله إلى نادي أمريكا، أحد أكبر الأندية المكسيكية، حيث عزز مكانته واحداً من أفضل المهاجمين في البلاد.



لماذا اختار المكسيك بدلاً من كولومبيا؟



رغم ولادته في كولومبيا، قرر كينيونيس تمثيل المنتخب المكسيكي بعد حصوله على الجنسية المكسيكية، في قرار أثار اهتماماً واسعاً داخل البلدين.



وكان الاتحاد الكولومبي قد حاول في وقت متأخر إقناعه بتمثيل منتخب «لوس كافيتيروس»، إلا أن اللاعب حسم موقفه واختار ارتداء قميص المكسيك.



وبرر قراره في أكثر من مناسبة بأن المكسيك كانت الدولة التي منحته الاستقرار والأمان وفرصة بناء مستقبله وتأسيس عائلته، معتبراً أن تمثيل المنتخب المكسيكي شكل نوعاً من رد الجميل للبلد الذي احتضنه وفتح أمامه أبواب النجاح.



وبعد هدفه التاريخي في افتتاح كأس العالم، بدا أن كينيونيس قدم أفضل دليل على صحة القرار الذي اتخذه قبل سنوات.



من الدوري السعودي إلى المسرح العالمي



وفي صيف 2024، انتقل المهاجم إلى نادي القادسية السعودي، حيث عاش أفضل مواسمه على الإطلاق.



وقدم كينيونيس موسماً استثنائياً في الدوري السعودي للمحترفين، توج خلاله بلقب الهداف لموسم 2025-2026 بعدما سجل 33 هدفاً، متفوقاً على مجموعة من أبرز نجوم البطولة، بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وجعلته هذه الأرقام واحداً من أكثر المهاجمين المطلوبين في سوق الانتقالات العالمية قبل انطلاق كأس العالم.



هدف أنهى صياماً طويلاً



ورغم نجاحاته الكبيرة على مستوى الأندية، لم تكن مسيرته الدولية مع المنتخب المكسيكي تسير بالوتيرة ذاتها.



فقد دخل كأس العالم وفي رصيده هدفان فقط خلال 22 مباراة دولية، بينما يعود آخر أهدافه بقميص المكسيك إلى يونيو 2024 خلال مباراة ودية أمام البرازيل.



لكن الدقيقة التاسعة من المباراة الافتتاحية أمام جنوب أفريقيا غيرت كل شيء.



فبعد ضغط من لاعب الوسط إريك ليرا على مشارف منطقة الجزاء، وصلت الكرة إلى كينيونيس الذي لم يتردد في استغلال الفرصة، مسجلاً هدفاً وضع حداً لصيام تهديفي استمر قرابة عامين مع المنتخب الوطني.



وأصبح الهدف الرقم 2721 في تاريخ نهائيات كأس العالم، كما يعد الأسرع في مباراة افتتاحية للمونديال منذ هدف الألماني فيليب لام أمام كوستاريكا في افتتاح نسخة 2006.



ليلة خلدت اسم كينيونيس



شهد ملعب أزتيكا عبر تاريخه الطويل لحظات أسطورية ارتبطت بأسماء خالدة في كرة القدم العالمية، من دييغو مارادونا إلى بيليه وكبار نجوم اللعبة. وفي افتتاح مونديال 2026، انضم خوليان كينيونيس إلى تلك القائمة.



فالمهاجم الذي ولد وسط أجواء العنف في جنوب كولومبيا، وهاجر شاباً بحثاً عن فرصة أفضل، وحصل على جنسية جديدة واختار الدفاع عن ألوان بلد احتضنه، أصبح صاحب أول هدف في كأس العالم 2026 وبطلاً لليلة الافتتاح.



وبينما احتفلت المكسيك بانتصارها الأول في البطولة، كان كينيونيس يحتفل أيضاً بانتصار شخصي أكبر؛ رحلة بدأت في منطقة منسية تعصف بها النزاعات، وانتهت بكتابة اسمه في واحدة من أكثر صفحات كرة القدم العالمية بريقاً.