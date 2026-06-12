عموري: أتنازل عن جميع ألقابي مقابل لحظة واحدة في كأس العالم (فيديو)



أكد نجم المنتخب الإماراتي السابق عمر عبدالرحمن «عموري» أن المشاركة في نهائيات كأس العالم تمثل الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم، مشيراً إلى استعداده للتخلي عن جميع الألقاب والإنجازات التي حققها خلال مسيرته الكروية مقابل خوض مشاركة واحدة في المونديال.



وقال عموري في تصريحات لـ«البيان» إنه لا يزال يشعر بالحسرة لعدم تمكنه من المشاركة في كأس العالم رغم مسيرته الحافلة، مضيفاً: «أفتقد المشاركة في كأس العالم. إذا خُيّرت بين جميع الألقاب والإنجازات التي حققتها وبين مشاركة واحدة في المونديال، فسأختار كأس العالم، لأن رؤية علم بلادك وسماع النشيد الوطني في هذه البطولة من أجمل اللحظات التي يمكن أن يعيشها أي لاعب».



وأوضح أن عدم نجاحه في بلوغ النهائيات العالمية مع المنتخب الإماراتي كان أمراً خارج نطاق إرادته، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن تتمكن الأجيال المقبلة من تحقيق حلم التأهل وقيادة «الأبيض» إلى نهائيات كأس العالم.



وفي رده على سؤال بشأن استعداده للتنازل عن جميع ألقابه مقابل الظهور في المونديال، جدد عموري موقفه قائلاً: «طبعاً، هذه بطولة عالمية، وأفضل بطولة في العالم، والوجود فيها بحد ذاته إنجاز أكبر من أي إنجاز آخر يمكن أن يحققه اللاعب خلال مسيرته».



وشدد «عموري» على أن رفع علم الدولة في كأس العالم يحمل قيمة معنوية استثنائية تتجاوز جميع البطولات الأخرى، معرباً عن أمله في أن يتحقق هذا الحلم للكرة الإماراتية في المستقبل القريب.



وعن توقعاته للمنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب كأس العالم، وصف عموري البطولة بأنها الأصعب والأقوى على مستوى كرة القدم العالمية، مشيراً إلى وجود عدة منتخبات تملك حظوظاً كبيرة في التتويج. وقال إنه يتمنى أن يحتفظ المنتخب الأرجنتيني باللقب، قبل أن يعدد أبرز المرشحين للمنافسة؛ الأرجنتين وفرنسا والبرازيل وإنجلترا والبرتغال، ثم عاد ليضيف إسبانيا إلى قائمة المنتخبات القادرة على الذهاب بعيداً في البطولة.



وأضاف: «كأس العالم تضم منتخبات قوية جداً، وفي النهاية تبقى النتائج مرتبطة بظروف كل مباراة وما يواجهه كل منتخب خلال مشواره».



وحول دعمه للمنتخب الأرجنتيني وما إذا كان ذلك مرتبطاً بالنجم ليونيل ميسي، أوضح عموري أن علاقته بتشجيع «التانغو» تعود إلى فترة طويلة سبقت بروز ميسي على الساحة العالمية، مؤكداً أن شقيقه الأكبر أحمد لعب دوراً رئيسياً في هذا الأمر.



وقال: «كنت أشجع الأرجنتين منذ طفولتي بسبب أخي أحمد، الذي كان من عشاق المنتخب الأرجنتيني ومحباً للأسطورة دييغو مارادونا، ومنذ ذلك الوقت ارتبطت بهذا المنتخب وأصبحت أتابعه باستمرار».



وأضاف في حديثه عن ميسي والنجوم الكبار: «كل لاعب في كرة القدم يستمتع بمشاهدة ميسي أو كريستيانو رونالدو أو اللاعبين الكبار الذين سبقوهما»، في إشارة إلى تقديره لما قدمته أبرز الأسماء في تاريخ اللعبة.



وخلال مسيرته الدولية، خاض عموري 64 مباراة بقميص المنتخب الإماراتي، سجل خلالها تسعة أهداف، وقدم 16 تمريرة حاسمة. وكانت آخر مشاركاته الدولية في يونيو 2022 أمام أستراليا ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم.



وشارك نجم العين السابق مع المنتخب الإماراتي في التصفيات المؤهلة إلى نسخ كأس العالم 2014 و2018 و2022، إلا أن حلم بلوغ النهائيات العالمية ظل بعيد المنال.