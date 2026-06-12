كوان سانتوس: أتمنى فوز البرازيل بمونديال 2026



أعرب كوان سانتوس، لاعب شباب الأهلي، عن تفاؤله الكبير بنجاح منافسات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن البطولة ستكون استثنائية في ظل مشاركة نخبة منتخبات العالم وتنافسها على اللقب.



وقال سانتوس: «أنا متفائل جداً بما ستقدمه هذه النسخة من كأس العالم، فجميع المنتخبات الكبرى ستكون حاضرة، وهو ما سيمنح الجماهير بطولة قوية ومليئة بالإثارة».



وأضاف: «بطبيعة الحال، كل منتخب يطمح إلى الذهاب بعيداً في المنافسات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة، وأعتقد أن المنتخب البرازيلي يمتلك الطموح والخبرة اللذين يساعدانه على الظهور بصورة قوية خلال البطولة».



وتابع: «البرازيل أثبتت في العديد من نسخ كأس العالم أنها قادرة على منافسة أكبر المنتخبات، ولذلك أتمنى أن يواصل اللاعبون تقديم مستويات مميزة وأن ينجحوا في تحقيق طموحات جماهيرهم في هذه النسخة».



واختتم سانتوس تصريحاته بالتأكيد على أن كأس العالم 2026، ستكون واحدة من أكثر النسخ إثارة، خصوصاً مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً، وهو ما سيمنح البطولة مزيداً من التنوع والتنافسية.