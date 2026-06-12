هالاند يستبدل المستطيل الأخضر بالجليد



قبل أيام قليلة من خوضه أول مباراة في كأس العالم 2026، قرر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الابتعاد مؤقتاً عن أجواء كرة القدم، ليتحول إلى مشجع متحمس في مدرجات هوكي الجليد بالولايات المتحدة.



وشوهد مهاجم مانشستر سيتي برفقة زملائه في المنتخب النرويجي داخل مركز لينوفو بمدينة رالي بولاية كارولينا الشمالية، لمتابعة المباراة الخامسة من نهائي كأس ستانلي بين فريقي كارولينا هوريكانز وفيغاس غولدن نايتس.



وحظي لاعبو النرويج باستقبال حار من الجماهير، حيث ظهر هالاند على الشاشة العملاقة للملعب ولوح للمشجعين، كما شارك في أجواء الحماس مرتدياً قميص فريق كارولينا هوريكانز الذي حمل الرقم 9، وهو الرقم نفسه الذي يرتديه مع ناديه ومنتخب بلاده.



وبدا هالاند في حالة معنوية مرتفعة، إذ التقطت له الصور وهو يحتفل بأهداف الفريق الأمريكي، في وقت يسعى فيه هوريكانز لإنهاء انتظار دام 20 عاماً للتتويج بلقب كأس ستانلي.



وتستعد النرويج لخوض أول مشاركة لها في كأس العالم منذ نسخة 1998، وأول ظهور في بطولة كبرى منذ كأس أمم أوروبا 2000، وسط تفاؤل كبير بقيادة هالاند ورفاقه بعد حملة تصفيات مميزة.



ولم تكتفِ البعثة النرويجية بجذب الأنظار داخل الملاعب، بل صنعت مشاهد لافتة قبل البطولة، بعدما خضع اللاعبون لجلسة تصوير مستوحاة من تاريخ الفايكنغ بعنوان «الفايكنغ قادمون»، كما استعرضوا جذورهم الكروية من خلال ارتداء قمصان أنديتهم الأولى في صورة جماعية مميزة.



وتقيم النرويج معسكرها في مدينة غرينسبورو بولاية كارولينا الشمالية، قبل أن تبدأ مشوارها في كأس العالم بمواجهة العراق يوم 16 يونيو في بوسطن، ثم تلتقي السنغال في 23 يونيو، قبل أن تختتم مباريات دور المجموعات أمام فرنسا يوم 26 يونيو الجاري.



ويأمل هالاند في نقل تألقه التهديفي من الملاعب الأوروبية إلى أكبر مسرح كروي في العالم، عندما يقود منتخب بلاده في رحلة البحث عن إنجاز تاريخي خلال مونديال 2026.