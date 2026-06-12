استدعاء مفاجئ للمونديال يقطع إجازة مدافع توتنهام



تلقى مدافع توتنهام الجديد، ماركوس سينيسي، خبراً غيّر مسار عطلته الصيفية بالكامل، بعدما استدعاه مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، في اللحظات الأخيرة للانضمام إلى قائمة أبطال العالم المشاركة في كأس العالم 2026.



وكان سينيسي يقضي إجازته في جزيرة إيبيزا الإسبانية برفقة لاعبة كرة القدم كيلسي باورز، بينما يترقب قرار الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني بشأن تعويض إصابة المدافع ليوناردو باليردي، قبل أن تصله المكالمة المنتظرة التي أنهت حالة الترقب وأطلقت فرحة عارمة داخل مقر إقامته.



وأظهرت مقاطع مصورة لحظة تلقي اللاعب الخبر السعيد، بعدما تحول حلم المشاركة في المونديال إلى حقيقة خلال دقائق.



ويأتي الاستدعاء تتويجاً لموسم مميز قدمه المدافع الأرجنتيني مع بورنموث، قبل انتقاله رسمياً إلى توتنهام في صفقة انتقال حر، وساهم سينيسي في قيادة بورنموث إلى احتلال مركز متقدم في الدوري الإنجليزي الممتاز وحجز مقعد أوروبي، ما عزز من أسهمه لدى الجهاز الفني للألبيسيليستي.



ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً لم يخض سوى ثلاث مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، فإنه بات الآن أمام فرصة ذهبية لترك بصمته مع حامل اللقب العالمي، الذي يدخل البطولة بطموح الحفاظ على الكأس للمرة الثانية توالياً.