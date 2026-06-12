مصادرة ⁠230 ألف قطعة مقلّدة لكأس العالم بـ 20 مليون دولار

قال ‌مسؤولون ​إن السلطات في هونغ كونغ صادرت سلعاً يشتبه في كونها مقلدة تخص كأس العالم، من بينها قمصان وكرات ⁠قدم، بقيمة تقديرية بلغت 156 مليون دولار هونج كونج (19.91 مليون دولار).

وتقام منافسات كأس العالم ‌2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقال وين تشونغ، ‌كبير المحققين ‌في مكتب التحقيقات المعني بالملكية الفكرية في ​المدينة، للصحفيين، إنه تم ضبط ⁠230 ألف قطعة.

وأضاف أن القمصان المضبوطة تشبه إلى حد كبير ​القمصان ⁠الأصلية.

وقال: «العديد ⁠من القمصان هي أطقم الدول المشاركة. لاحظنا أن كل هذه ⁠الملابس كانت معدة للتصدير إلى دول أخرى، وليست للسوق المحلية. ويتجه 80 بالمئة منها على الأقل إلى أمريكا».

وأشار ‌إلى أن هذا يرجع إلى الطلب المرتفع ​على القمصان خلال بطولة كأس العالم.