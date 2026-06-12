قوات أمنية من قطر تشارك في تأمين بطولة كأس العالم

وصلت القوة الأمنية القطرية المشاركة في تأمين بطولة كأس العالم FIFA 2026، لمباشرة مهامها ضمن المنظومة الأمنية المعتمدة للبطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" - رئيس اللجنة الأمنية، قد التقى القوات الأمنية القطرية المشاركة في تأمين بطولة كأس العالم FIFA 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأكد الشيخ خليفة بن حمد أهمية تسخير الخبرات الأمنية في دعم نجاح البطولة، بما يعكس المكانة الدولية المتقدمة لدولة قطر في تأمين الفعاليات الكبرى.

وتشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة موسعة وعددا قياسيا من المباريات، ما يجعل كل يوم من أيام المونديال محطة مهمة في طريق المنتخبات نحو المنافسة على اللقب العالمي.