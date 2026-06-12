مونديال 2026 .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الجمعة، انطلاق مباريات ثاني أيام بطولة كأس العالم 2026 World Cup، في يوم جديد من منافسات البطولة التي تشهد مواجهات قوية بين منتخبات من مختلف القارات، وسط تنافس كبير لتعزيز الحظوظ في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتتواصل مباريات دور المجموعات ضمن النسخة الموسعة من البطولة، حيث يدخل عدد من المنتخبات اختبارات مهمة في مشوارهم المونديالي، في لقاءات تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة لمشاهدة أبرز النجوم وأداء المنتخبات المشاركة.

كأس العالم 2026 – مباريات الجمعة 12 يونيو 2026

كندا × البوسنة والهرسك Canada vs. Bosnia and Herzegovina

الساعة: 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات ــ الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت ماكس

كما تستكمل مباريات الجولة في اليوم التالي، فجر السبت 13 يونيو 2026، بمواجهة مرتقبة تجمع الولايات المتحدة الأمريكية وباراغواي United States of America vs Paraguay عند الساعة الخامسة صباحا بتوقيت الإمارات، الساعة 04:00 صباحا بتوقيت السعودية ومصر، وتذاع على "بي إن سبورتس ماكس 1".