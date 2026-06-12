المقاعد الفارغة تحرج «فيفا» في بداية مونديال 2026

أثارت المقاعد الفارغة علامات استفهام مبكرة حول سياسة أسعار تذاكر كأس العالم 2026، بعدما ظهرت مساحات خالية واضحة في مدرجات ملعب أكرون بمدينة غوادالاخارا المكسيكية، خلال ثاني مباريات البطولة بين كوريا الجنوبية والتشيك، رغم تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وجود طلب قياسي على حضور النسخة الحالية.

وكشف تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك» أن ملعب أكرون شهد وجود آلاف المقاعد الخالية، خاصة في منطقة كبار الشخصيات القريبة من أرضية الملعب بمنتصف المدرج الشرقي، إلى جانب ظهور مساحات أخرى فارغة في مناطق مختلفة من المدرجات.

وجاء ذلك بعد إعلان جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» بيع أكثر من 6 ملايين تذكرة للبطولة، مؤكداً أن حجم الطلب على مباريات كأس العالم 2026 كان غير مسبوق.

وبلغ سعر بعض التذاكر في المدرجات السفلية 500 دولار، بينما وصلت المقاعد الجانبية في الأجزاء العلوية من الملعب إلى 400 دولار، في حين ظهرت مقاعد شاغرة كثيرة في مناطق الضيافة التي تتجاوز أسعارها 5000 دولار عند شرائها من قبل الجماهير بدلاً من توزيعها عبر الرعاة.

واعتبر التقرير أن مباراة كوريا الجنوبية والتشيك كانت أول اختبار حقيقي لخطة أسعار التذاكر في المونديال، بعدما كان من المتوقع امتلاء ملعب أزتيكا في مباراة افتتاح المنتخب المكسيكي صاحب الأرض أمام جنوب إفريقيا.

وجمعت المباراة الثانية بين منتخب كوريا الجنوبية، صاحب المركز 25 عالمياً، ومنتخب التشيك المصنف 37 عالمياً، وأقيمت في غوادالاخارا، التي تعد من أقل المدن المستضيفة للبطولة من حيث القوة الاقتصادية مقارنة ببقية مدن كأس العالم.

وسيطر المشجعون المكسيكيون على الحضور الجماهيري داخل الملعب، إلى جانب أعداد جيدة من جماهير كوريا الجنوبية، بينما كان حضور الجماهير التشيكية محدوداً، خاصة أن المنتخب التشيكي ضمن تأهله إلى البطولة في وقت متأخر خلال مارس الماضي، ويواجه جدول سفر طويل خلال مرحلة المجموعات.

وأعلن «فيفا» أن الحضور الرسمي للمباراة بلغ 44985 متفرجاً، من أصل سعة رسمية لملعب أكرون في البطولة تصل إلى 45664 مقعداً، ما يعني وجود نحو 700 مقعد فقط غير مباع، رغم أن الصور أظهرت مساحات خالية أكبر داخل المدرجات.

وأوضح «ذا أتلتيك» أنه استفسر من «فيفا» عما إذا كان الرقم الرسمي للحضور يعتمد على عدد التذاكر المباعة أم الجماهير التي دخلت فعلياً إلى الملعب، إلا أن متحدثاً باسم الاتحاد الدولي اكتفى بالإشارة إلى رقم الحضور الرسمي.

وعلى أرض الملعب، حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز على التشيك بنتيجة 2-1، بعدما حول تأخره بهدف سجله لاديسلاف كريتشي إلى انتصار بثنائية هوانغ إن بيوم وأوه هيون جيو.