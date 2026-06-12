تحليل: قراءة ميونغ-بو الجيدة تمنح الكوريين التفوق والفوز على التشيك في كأس العالم

حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزاً مستحقاً على نظيره التشيكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب غوادالاخارا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجل لاديسلاف كريتشي هدف التشيك في الدقيقة 59 برأسية مميزة، قبل أن يعادل هوانغ إن-بيوم النتيجة في الدقيقة 67، ثم أحرز هيونغ جيو هدف الفوز في الدقيقة 79، في لقاء قاده تحكيمياً الحكم المصري أمين عمر في أول ظهور للصافرة العربية بالمونديال.

وعلى الصعيد الفني، بدأ المنتخبان المباراة بطريقة أداء 3-4-3، ولكن فرض المنتخب الكوري سيطرته على مجريات اللعب سريعاً، مع أفضلية واضحة في الاستحواذ والتنظيم والانتشار داخل الملعب، مقابل نهج دفاعي منظم اعتمده المنتخب التشيكي الذي ركز على إغلاق المساحات والاعتماد على التحولات السريعة والكرات الثابتة.

وأظهر المنتخب الكوري، في الشوط الأول، قدرة على تدوير الكرة بسرعة بين الخطوط، مع تحركات نشطة من لاعبي الوسط والأطراف ساهمت في صناعة عدة فرص محققة، إلا أن غياب الدقة في إنهاء الهجمات، رغم التفوق والوصول إلى الثلث الأخير، حال دون ترجمة هذه الأفضلية إلى أهداف، وغابت الفاعلية التهديفية عن الشوط الأول، في ظل تماسك الدفاع التشيكي وغياب اللمسة الأخيرة، لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تغير إيقاع المباراة بشكل واضح، حيث ظهر المنتخب الكوري بوجه أكثر شراسة هجومية، مدعوماً برغبة قوية في العودة وتعديل النتيجة، وأسهمت التبديلات الفنية التي أجراها الجهاز الفني في رفع نسق الأداء، ومنحت الفريق مرونة أكبر في التحول الهجومي والضغط العالي على دفاع التشيك.

في المقابل، حاول المنتخب التشيكي الحفاظ على تقدمه عبر الكرات المباشرة والكرات الثابتة التي شكلت أحد أبرز مصادر خطورته، مستفيداً من البنية الجسمانية للاعبيه، إلا أن تراجع معدلات الاستحواذ وفقدان السيطرة تدريجياً سمح لكوريا بالعودة إلى أجواء اللقاء.

وجاءت أفضلية كوريا في الشوط الثاني نتيجة واضحة لقراءة فنية دقيقة من الجهاز الفني، الذي نجح في التعامل مع نقاط ضعف المنافس، وإجراء تعديلات مؤثرة في التوقيت المناسب، وأبرزها دفع المدرب الكوري هونغ ميونغ-بو بالبديل هيونغ جيو، ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 80، وبعد نزوله بـ11 دقيقة فقط.

وبشكل عام، عكس اللقاء تفوقاً كورياً على مستوى الأداء والاستحواذ وصناعة الفرص بقراءة فنية جيدة لمدربه في الشوط الثاني، مقابل صلابة تنظيمية للمنتخب التشيكي، واعتماد واضح ومميز على الكرات الثابتة، إلا أن الحسم النهائي جاء لصالح كوريا الجنوبية بفضل الجاهزية الذهنية والتفوق التكتيكي والفعالية الهجومية في اللحظات الحاسمة، ليحقق المنتخب الآسيوي بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة المكسيك في الجولة المقبلة.