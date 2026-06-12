مباراة افتتاح كأس العالم 2026 تحقق رقماً قياسياً تاريخياً

دخلت المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا التاريخ في عدد البطاقات الحمراء.
وشهدت المباراة التي انتهت بفوز صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف، 3 بطاقات حمراء، لتصبح أول مباراة افتتاحية في التاريخ تتجاوز عدد البطاقتين الحمراويتين.
وفاز منتخب المكسيك على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام 80 ألف مشجع بملعب «أزتيكا» في العاصمة مكسيكو، سجل خوليان كينيونيس الهدف الأول في في المونديال «9»، وعزز الأرقام راوول خيمينيس في الشوط الثاني «67»، وحصل الجنوب إفريقيان سفيفيلو سيتولي «49» والبديل ثيمبا زواني «84» على بطاقتين حمراويتين، وعلى الطرف الآخر حصل المكسيكي سيسار مونتيس 90+2 على البطاقة الثالثة.
وكان قبل لقاء اليوم أكثر عدد بطاقات حمراء في تاريخ المباريات الافتتاحية لبطولة كأس العالم هو بطاقتان حمراوان.
حدث ذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 1990 في إيطاليا، والتي جمعت بين منتخب الأرجنتين (حامل اللقب آنذاك) ومنتخب الكاميرون.
تلقى لاعبو منتخب الكاميرون البطاقتين خلال تلك المواجهة، أندريه كانا-بييك، وطُرد ببطاقة حمراء في الدقيقة 61.
وبنجامين ماسينغ، وطُرد في الدقيقة 89 بعد حصوله على الإنذار الثاني إثر تدخله الشهير على اللاعب الأرجنتيني كلاوديو كانيغيا.
وعلى الرغم من إنهاء منتخب الكاميرون للمباراة بتسعة لاعبين فقط، إلا أنه تمكن من تحقيق فوز تاريخي بنتيجة 1-0 بهدف سجله فرانسوا أومام-بييك.