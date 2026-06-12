مباراة افتتاح كأس العالم 2026 تحقق رقماً قياسياً تاريخياً

دخلت المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا التاريخ في عدد البطاقات الحمراء.‏

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف، 3 بطاقات حمراء، لتصبح أول مباراة افتتاحية في التاريخ ‏تتجاوز عدد البطاقتين الحمراويتين.‏

وفاز منتخب المكسيك على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام 80 ألف ‏مشجع بملعب «أزتيكا» في العاصمة مكسيكو، سجل خوليان كينيونيس الهدف الأول في في المونديال «9»، وعزز الأرقام راوول ‏خيمينيس في الشوط الثاني «67»، وحصل الجنوب إفريقيان سفيفيلو سيتولي «49» والبديل ثيمبا زواني «84» على بطاقتين ‏حمراويتين، وعلى الطرف الآخر حصل المكسيكي سيسار مونتيس 90+2 على البطاقة الثالثة.‏

وكان قبل لقاء اليوم أكثر عدد بطاقات حمراء في تاريخ المباريات الافتتاحية لبطولة كأس العالم هو بطاقتان حمراوان.‏

حدث ذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 1990 في إيطاليا، والتي جمعت بين منتخب الأرجنتين (حامل اللقب آنذاك) ‏ومنتخب الكاميرون. ‏

تلقى لاعبو منتخب الكاميرون البطاقتين خلال تلك المواجهة، أندريه كانا-بييك، وطُرد ببطاقة حمراء في الدقيقة 61.‏

وبنجامين ماسينغ، وطُرد في الدقيقة 89 بعد حصوله على الإنذار الثاني إثر تدخله الشهير على اللاعب الأرجنتيني كلاوديو كانيغيا.‏

وعلى الرغم من إنهاء منتخب الكاميرون للمباراة بتسعة لاعبين فقط، إلا أنه تمكن من تحقيق فوز تاريخي بنتيجة 1-0 بهدف سجله ‏فرانسوا أومام-بييك.‏