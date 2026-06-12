سقوط قاسٍ لـ«بافانا بافانا».. أخطاء بدائية تمنح المكسيك افتتاحاً مثالياً في المونديال

خرج منتخب جنوب أفريقيا «بافانا بافانا» مثقلاً بالأخطاء والارتباك من مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام المكسيك (0-2)، في مواجهة كشفت هشاشة المنظومة الجنوب أفريقية على المستويين التكتيكي والذهني، خصوصاً بعد التحولات التي فرضتها البطاقات الحمراء.

بدأت المباراة على وقع ارتباك واضح في صفوف المنتخب الجنوب أفريقي، الذي عانى منذ الدقائق الأولى من سوء التمركز وتواضع بناء اللعب، إلى جانب أخطاء تمرير متكررة أعاقت أي محاولة للخروج المنظم بالكرة. ومع مرور الوقت، بدا أن الفريق يفتقد الانضباط التكتيكي والقدرة على مجاراة نسق المنتخب المكسيكي الأكثر تماسكاً وتنظيماً.

وجاء التحول الأبرز في الدقيقة 49، عندما تلقى المنتخب الجنوب أفريقي أولى ضرباته بطرد يايا سيتولي، ما أربك التوازن العام وأجبره على التراجع بشكل أكبر إلى مناطقه الدفاعية. ورغم ذلك، لم يتوقف الانهيار، إذ عاد السيناريو نفسه في الدقيقة 84 بطرد ثانٍ زاد العجز العددي وكرّس حالة الفوضى داخل الخطوط.

وكشف هذا التراجع العددي والفني محدودية الحلول لدى «بافانا بافانا»، حيث غابت القدرة على إدارة الضغط أو الحد من المساحات بين الخطوط، بينما تكررت الأخطاء الفردية في التغطية والرقابة، ما جعل الفريق عاجزاً عن مجاراة نسق المنافس في أغلب فترات اللقاء.

في المقابل، أظهر المنتخب المكسيكي نضجاً تكتيكياً واضحاً، حيث تعامل مع مجريات المباراة بذكاء وهدوء، مستفيداً من التفوق العددي المتدرج ومن هشاشة الخصم. وبرز راؤول خيمينيز كعنصر محوري في قيادة الهجمات، فيما شكل خوليان كينونيس تهديداً دائماً بتحركاته السريعة وقدرته على استغلال المساحات.

ورغم حصول المكسيك على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+2، فإن ذلك جاء متأخراً ولم يغيّر واقع السيطرة المكسيكية التي كانت قد حسمت مجريات اللقاء.

وعلى المستوى الذهني، ظهر الفارق بين المنتخبين، إذ بدا المنتخب الجنوب أفريقي مرتبكاً ومثقلاً بالضغط منذ البداية، في حين لعبت المكسيك بثقة أعلى وقدرة على التحكم في الإيقاع، ما جعل الفارق يتسع تدريجياً حتى صافرة النهاية.

وتبقى هذه الخسارة إنذاراً مبكراً لـ«بافانا بافانا»، الذي وجد نفسه أمام اختبار قاسٍ كشف خللاً واضحاً في الانضباط والجاهزية لمنافسات من هذا الحجم.