مشجع يفارق الحياة في أول أيام كأس العالم

فارق مشجع ألماني الحياة في أول أيام كأس العالم 2026، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء وجوده في محيط ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، الذي احتضن المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا.

وذكرت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية أن المشجع، البالغ من العمر 80 عاماً، تعرض لنوبة قلبية حادة قرب الملعب قبل انطلاق اللقاء، ما استدعى تدخل فرق الطوارئ والإسعاف الموجودة لتأمين الحدث.

وتحركت الأطقم الطبية سريعاً إلى موقع الحادث، حيث أجرت محاولات لإنعاش قلب المشجع ورئتيه قبل نقله إلى المعهد الوطني المكسيكي لأمراض القلب لاستكمال تلقي الرعاية الطبية.

وأعلنت الجهات المختصة في المكسيك وفاة المشجع لاحقاً داخل المستشفى، رغم الجهود التي بذلتها الفرق الطبية لإنقاذ حياته.

وأكدت التقارير أن الحادث لم يكن مرتبطاً بأي أعمال عنف أو تدافع جماهيري، رغم الازدحام الكبير الذي شهده محيط ملعب أزتيكا تزامناً مع حضور آلاف الجماهير للمباراة الافتتاحية.

وباشرت السلطات المكسيكية التواصل مع الجهات القنصلية الألمانية لاستكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بالواقعة.

وانتهت المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بفوز المنتخب المكسيكي على جنوب أفريقيا 2-0، ليحقق «تري كولور» أول انتصار في تاريخه خلال المباريات الافتتاحية للمونديال، ويحافظ على السجل الإيجابي لأصحاب الأرض في ضربة بداية البطولة، ضمن النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.