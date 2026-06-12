إفريقيا تتلقى أول خسارة في افتتاح كأس العالم

سجلت كأس العالم محطة تاريخية جديدة للمنتخبات الإفريقية، بعد خسارة جنوب إفريقيا أمام المكسيك (0-2) في افتتاح نسخة 2026، لتكون هذه أول هزيمة لمنتخب إفريقي في مباراة الافتتاح عبر تاريخ البطولة.



وكانت المنتخبات الإفريقية قد حافظت على سجل إيجابي في مباريات الافتتاح السابقة، إذ افتتحت الكاميرون مشوارها في نسخة 1990 بانتصار مفاجئ على الأرجنتين (1-0)، قبل أن يحقق منتخب السنغال فوزاً تاريخياً على فرنسا حاملة اللقب في افتتاح نسخة 2002 بالنتيجة ذاتها.



وفي نسخة 2010، التي استضافتها جنوب إفريقيا، انتهت مباراة الافتتاح أمام المكسيك بالتعادل (1-1)، في أول تجربة إفريقية لتنظيم البطولة على أرض القارة.

لكن مواجهة 2026 أمام المكسيك شهدت تحولاً في هذا المسار، حيث فشل المنتخب الجنوب إفريقي في الحفاظ على تقليد النتائج الإيجابية، ليمنى بخسارة بهدفين دون رد، ويُسجل بذلك أول إخفاق إفريقي في مباراة الافتتاح ضمن أربع مشاركات تاريخية للقارة في هذا الدور.



2026: المكسيك – جنوب افريقيا 2-0

2010: جنوب إفريقيا × المكسيك 1-1

2002: فرنسا × السنغال 0-1

1990: الأرجنتين × الكاميرون 0-1