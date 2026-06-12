المكسيك تهزم جنوب افريقيا بهدفين نظيفين في افتتاح مونديال 2026

فاز منتخب المكسيك على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام 80 ألف مشجع بملعب «أزتيكا» في العاصمة مكسيكو، سجل خوليان كينيونيس الهدف الأول في في المونديال «9»، وعزز الأرقام راوول خيمينيس في الشوط الثاني «67»، في مباراة طُرد فيها الجنوب إفريقيان سفيفيلو سيتولي «49» والبديل ثيمبا زواني «84»، والمكسيكي سيسار مونتيس «90+2».



أطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة البداية، في أوسع مونديال في التاريخ بمشاركة 48 منتخبا، ويقام للمرة الأولى في ثلاث دول «الولايات المتحدة وكندا والمكسيك».