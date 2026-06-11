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مونديال 2026

مونديال 2026: انطلاق مراسم افتتاح كأس العالم في مكسيكو سيتي

AFP

أ ف ب

انطلقت مراسم افتتاح مونديال 2026 الخميس على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، بمثابة تمهيد لمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا، المقررة عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت غ).
وتشهد النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم التي تستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى 19 يوليو، مشاركة قياسية تضم 48 منتخبا، مع إقامة 104 مباريات.