تحديث خاص من «واتساب» احتفالاً بانطلاق كأس العالم 2026

أطلق تطبيق «واتساب» تحديثاً خاصاً تزامناً مع انطلاق كأس العالم 2026، يمنح المستخدمين فرصة مشاركة أجواء البطولة عبر مجموعة من الرموز والملصقات التفاعلية المستوحاة من الحدث الكروي الأكبر في العالم.



وأضاف التحديث الجديد خيارات مرتبطة بالمونديال، من بينها رمز تعبيري خاص بالكرة الرسمية للبطولة «تريوندا»، بدلاً من الاكتفاء برمز كرة القدم التقليدي المستخدم سابقاً داخل التطبيق.

ويتيح التحديث لمستخدمي «واتساب» إرسال الرمز الجديد واستخدام التفاعلات الخاصة بكرة كأس العالم خلال المحادثات الفردية والجماعية طوال فترة إقامة البطولة حتى المباراة النهائية.

واستوحى التطبيق الرمز الجديد من كرة «تريوندا» الرسمية الخاصة بمباريات كأس العالم 2026، ليمنح الجماهير تجربة مختلفة لمتابعة أجواء المنافسات عبر المحادثات اليومية.



وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 خلال الساعات القليلة المقبلة بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة إقامة 3 حفلات افتتاح منفصلة لأول مرة، حيث تنظم كل دولة من الدول الثلاث المضيفة احتفالاً خاصاً بها بالتزامن مع بداية مبارياتها في المونديال.