«يويفا» يكلف عمر أرتان بمهمة كبرى بعد حرمانه من المونديال

دبي - سارة عبدالباقي

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الحكم الصومالي عمر أرتان فرصة الظهور في واحدة من كبريات مباريات الموسم الأوروبي، بعدما قرر تكليفه بإدارة كأس السوبر الأوروبي 2026، عقب استبعاده من المشاركة في كأس العالم. وأعلن «يويفا» تعيين أرتان حكماً لمباراة كأس السوبر الأوروبي التي تجمع بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في خطوة تأتي ضمن التعاون بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي «كاف».



ومن المقرر أن يقود أرتان المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في كأس السوبر الأوروبي المقرر إقامته يوم 12 أغسطس المقبل على ملعب ريد بول أرينا في مدينة سالزبورغ النمساوية.



وجاء اختيار الحكم الصومالي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين «يويفا» و«كاف»، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير منظومة التحكيم، إلى جانب دعم مبادئ الوحدة والمساواة ومكافحة التمييز في كرة القدم.



ويحمل القرار جانباً معنوياً خاصاً بالنسبة لأرتان، بعدما غاب عن قائمة حكام كأس العالم 2026 عقب قرار السلطات الأمريكية الذي حال دون مشاركته في البطولة، رغم اختياره سابقاً ضمن الحكام المرشحين للظهور في المونديال.



وأثار استبعاد أرتان من كأس العالم ردود فعل كبيرة داخل الأوساط الرياضية، قبل أن يحصل الحكم الصومالي على فرصة جديدة لإثبات قدراته عبر قيادة مواجهة أوروبية كبرى.

وتشكل مباراة السوبر الأوروبي محطة مهمة في مسيرة أرتان، إذ تمنحه فرصة الظهور على مستوى قاري كبير، ضمن إحدى كبريات مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كل موسم.