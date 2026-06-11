طيران الإمارات تنقل جميع مباريات المونديال مباشرة على متن رحلاتها

تضع طيران الإمارات عشاق كرة القدم في قلب الحدث خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، من خلال نقل جميع مباريات البطولة مباشرة على متن رحلاتها، عبر قناة Sport 24، ضمن نظام الترفيه الجوي ice، ما يضمن للعملاء متابعة كل لحظة من منافسات البطولة، من حفل الافتتاح في المكسيك، وحتى المباراة النهائية في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 19 يوليو.



وتوفر قناة Sport 24 على نظام ice جدولاً كاملاً لجميع مباريات البطولة، ما يتيح للمشجعين متابعة المنافسات مباشرة أثناء رحلاتهم، وعدم تفويت أي هدف أو احتفال أو لحظة حاسمة من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، وأكثرها متابعة على ارتفاع 40 ألف قدم.



ولتسهيل متابعة البطولة والتخطيط للرحلات، يتوفر جدول البث المباشر الكامل لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، ضمن عدد يونيو من مجلة ice، بما يتيح للمسافرين الاطلاع بسهولة على مواعيد المباريات طوال فترة المنافسات.



وتتوفر خدمة البث التلفزيوني المباشر، بما في ذلك قناتا Sport 24 وSport 24 Extra، على معظم رحلات طيران الإمارات، مع إمكانية اختلاف التوفر بحسب نوع الطائرة ومسار الرحلة.



كما ستُعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، حيثما أمكن، في صالات طيران الإمارات بدبي، ما يتيح للعملاء فرصة متابعة المباريات، ضمن أجواء مريحة، قبل رحلاتهم أو بعدها.