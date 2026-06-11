اتفاق بين «الديوك» والاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن مكافآت مونديال 2026



توصل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ولاعبو المنتخب الفرنسي إلى اتفاق نهائي بشأن مكافآت المشاركة في كأس العالم 2026، إضافة إلى عدد التذاكر المخصصة لعائلات اللاعبين خلال البطولة، بحسب ما أفادت به إذاعة «آر إم سي سبورت»، الخميس.



وجرى الانتهاء من الاتفاق خلال الساعات الأخيرة، في وقت كان فيه الاتحاد الفرنسي حريصاً على تسوية جميع المسائل التنظيمية والمالية قبل انطلاق منافسات كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو المقبل، ولم تُكشف حتى الآن أي تفاصيل أو أرقام تتعلق بقيمة المكافآت أو عدد التذاكر المخصصة لأسر اللاعبين.