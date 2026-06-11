أنتوني جوردن يسرق الأضواء قبل صافرة بداية كأس العالم



خطف أنتوني جوردن، نجم منتخب إنجلترا والمنضم حديثاً إلى برشلونة في واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، الأضواء قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2026، بقيادة منتخب بلاده أمس للفوز على كوستاريكا 3-0 في المباراة الودية الأخيرة استعداداً للمونديال.



وقدم جوردن أداءً لافتاً أكد من خلاله الأسباب التي دفعت برشلونة للتعاقد معه وأنه صفقة ناجحة ورابحة، حيث سجل هدفاً من ركلة جزاء وصنع هدفاً آخر، إلى جانب مساهمته الكبيرة في صناعة الفرص وقيادة الهجمات، خلال 71 دقيقة شارك فيها وحقق عدداً من الأرقام المميزة التي توجته أبرز نجوم اللقاء.



وحظيت المباراة بمتابعة واسعة ، بخلاف جماهير المنتخبين، وذلك من قبل جماهير برشلونة التي حرصت على مشاهدة لاعبها الجديد في أول ظهور له بعد إتمام الصفقة، فيما تصدر اسم جوردن محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط إشادات كبيرة بالمستوى الذي قدمه والتفاؤل بأن يحقق الإضافة المطلوبة للنادي الكتالوني في المرحلة المقبلة.



ولم يقتصر الاهتمام على جماهير برشلونة فقط، بل امتد إلى متابعي البطولة والمنتخبات المنافسة، خاصة أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً يدخل المونديال بأفضل حالاته الفنية والمعنوية، بعد موسم مميز وظهور قوي في المباراة الودية الأخيرة.