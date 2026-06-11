نيويورك تكرّم بيليه وتييري هنري



كرمت نيويورك أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه والنجم الفرنسي السابق تييري هنري عبر إطلاق اسميهما مؤقتاً على شارعين في المدينة، وذلك عشية انطلاق كأس العالم 2026.

وتنطلق البطولة التي تستضيفها بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الخميس بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، ما رفع عدد المباريات إلى 104، آخرها النهائي المقرر في 19 الشهر المقبل على ملعب «ميتلايف» الذي بات اسمه مؤقتاً «نيويورك نيوجيرزي ستاديوم».



وتجمع حشد من الجماهير عند التقاطع بين شارع ويست 50 والجادة السادسة في وسط مانهاتن، لمواكبة إزاحة الستار عن «طريق تييري هنري»، بحضور مسؤولين في المدينة.

وظهر النجم السابق لأرسنال وبرشلونة الإسباني، المتوج مع فرنسا بلقب مونديال 1998، عبر اتصال بالفيديو خلال المناسبة.



واكتسب هنري (48 عاماً) شهرة واسعة في الولايات المتحدة بعدما أمضى خمسة مواسم مع نادي نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي (أم أل أس) حتى عام 2014.



كما أطلقت المدينة اسم بيليه على تقاطع شارع شيا وطريق ميريديان في حي كوينز، تيمناً بالأسطورة البرازيلية المتوج بكأس العالم ثلاث مرات والذي دافع عن ألوان نادي نيويورك كوزموس بين 1975 و1977.

وسيبقى هذا التغيير في اسمي الشارعين حتى الأول من نوفمبر.