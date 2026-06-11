ميكروفون مفتوح يشعل أزمة في المنتخب الكوري



في واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعاً داخل كوريا الجنوبية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، وجد صحفيان نفسيهما في قلب عاصفة من الانتقادات بعدما التقطت الميكروفونات المفتوحة حديثاً خاصاً بينهما خلال تدريبات المنتخب الكوري.



وبينما كان قائد المنتخب الكوري الجنوبي يخوض سون هيونغ مين، حصة تدريبية مكثفة ويؤدي تدريبات بدنية شاقة استعداداً للمونديال، ولم يدرك الصحفيان أن ميكروفوناتهما لا تزال تعمل، ليتم تسجيل تعليقات ساخرة وانتقادية بحقه.



وقال أحدهما وهو يراقب المهاجم المخضرم يركض بقوة في الملعب: «لماذا يركض وكأنه يقود كتيبة عسكرية؟ هل يعتقد أنه في الجيش؟»، قبل أن يأتي الرد الأكثر إثارة للجدل من زميله قائلاً: «هو لم يكمل حتى خدمته العسكرية، هؤلاء الحمقى لا يعلمون شيئاً عن الجيش».



وسرعان ما انتشر التسجيل الصوتي على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة غضب بين الجماهير الكورية التي اعتبرت التصريحات غير لائقة بحق قائد المنتخب وأحد أبرز رموز الرياضة في البلاد.



وزادت حساسية القضية بسبب ارتباط اسم سون دائماً بملف الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية، إذ حصل على إعفاء خاص بعد مساهمته في تتويج منتخب بلاده بذهبية دورة الألعاب الآسيوية عام 2018، وهو ما سمح له بتجنب الخدمة العسكرية الإلزامية الكاملة التي يخضع لها معظم الرجال في البلاد.



وتعرض الصحفيان لانتقادات حادة بسبب طبيعة التعليقات، وكذلك بسبب صدورها في محيط اللاعبين وأثناء التغطية الرسمية لتدريبات المنتخب، في وقت يستعد فيه «محاربو التايغوك» لخوض تحدٍ كبير على الساحة العالمية.



وبدلاً من أن تتصدر أخبار الاستعدادات الفنية عناوين الصحف، تحولت هذه الواقعة غير المتوقعة إلى حديث الشارع الرياضي الكوري، لتضيف فصلاً جديداً من الجدل قبل انطلاق البطولة المنتظرة.