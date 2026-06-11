هوس المونديال يبدأ مبكراً.. مقتنيات غريبة تختفي من الأسواق



بدأت حمى كأس العالم 2026 قبل انطلاق المنافسات داخل الملاعب، بعدما تحولت مجموعة من المنتجات التذكارية غير التقليدية إلى هدف للجماهير وهواة جمع المقتنيات، لتنفد بعض السلع المرتبطة بالبطولة خلال وقت قياسي، رغم غرابة أفكارها وابتعادها عن المنتجات الكلاسيكية المعتادة مثل الكرات والقمصان.



وكشف تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك» أن الشركات استعدت منذ سنوات لاستثمار الاهتمام العالمي بالنسخة الجديدة من كأس العالم، التي تعود إلى أمريكا الشمالية، من خلال طرح مجموعة من المنتجات، بعضها تقليدي مثل الملابس والكرات والملصقات، بينما جاءت منتجات أخرى بأفكار غير مألوفة جذبت اهتمام الجماهير قبل ضربة البداية.



ودخلت الحيوانات الأليفة سوق منتجات المونديال، بعدما طرحت «أديداس» قمصاناً مخصصة لها.



وامتد الإقبال إلى منتجات المدن المستضيفة، بعدما نفد جزء كبير من الملابس التذكارية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحت شعار «We are New York New Jersey»، وهي مجموعة مخصصة للمنطقة التي تستضيف نهائي كأس العالم 2026، حيث يجمع ملعب المباراة النهائية بين الارتباط بمدينتي نيويورك ونيوجيرسي، ما أثار خلافاً حول ترتيب الاسمين في الهوية التسويقية الخاصة بالحدث.



وتحول اللاعب النيوزيلندي تيم باين إلى إحدى مفاجآت سوق المنتجات قبل البطولة، بعدما زادت شهرته بشكل مفاجئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب حملة أطلقها أحد المؤثرين الأرجنتينيين بعد وصفه بأنه أقل لاعب متابعة في كأس العالم.



ووصل عدد متابعي باين إلى أكثر من 5 ملايين عبر «إنستغرام»، ما تسبب في ارتفاع الطلب على قميص منتخب نيوزيلندا باسمه، واضطرت متاجر أمريكية إلى فتح طلبات مسبقة بسبب عدم توفر الكميات المطلوبة.



واستحوذت منتجات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على اهتمام كبير، خصوصاً الكوب الذهبي الخاص بمشروب «المتة» الذي أنتجته شركة «ستانلي» ضمن مجموعة محدودة احتفالاً بتتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022.



ونفد كوب ميسي الذهبي، الذي طرح بسعر 30 دولاراً، قبل أن يعاد بيعه بأكثر من 50 دولاراً، بينما بقيت منتجات أخرى من المجموعة نفسها متاحة للبيع، من بينها وعاء أكبر حجماً بسعر 70 دولاراً.



وفي المقابل، لم تحقق كل المنتجات النجاح نفسه، إذ لا يزال تمثال ميسي الهوائي الضخم بطول 10 أقدام متاحاً رغم غرابة فكرته، بعدما طرح بسعر 99 دولاراً، بينما يواجه منتج آخر مصيراً أكثر صعوبة، وهو مغناطيس تذكاري لمنتخب إيطاليا في كأس العالم 2026، بعد فشل «الأزوري» في التأهل إلى البطولة.



وأكد التقرير أن سوق منتجات كأس العالم لم يعد يعتمد على القمصان الرسمية والكرات فقط، بعدما تحولت الأفكار غير التقليدية والمحدودة الإصدار إلى جزء من المنافسة التجارية المصاحبة لأكبر حدث كروي في العالم.