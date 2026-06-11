معركة فيرتيير تجبر هايتي على تغيير القميص



في الوقت الذي كانت فيه هايتي تستعد لكتابة فصل جديد من تاريخها الكروي في كأس العالم 2026، وجدت نفسها مضطرة لإجراء تعديل مفاجئ على قميصها الرسمي قبل أيام قليلة فقط من ضربة البداية.



واضطر المنتخب الكاريبي إلى التخلي عن أحد أبرز عناصر تصميم قميصه الجديد، بعدما اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن الرسومات المستوحاة من معركة فيرتيير عام 1803، لا تتوافق مع لوائح البطولة المتعلقة بالمعدات والرسائل الظاهرة على الزي الرسمي.



وكان القميص قد حمل رسماً تاريخياً يخلد المعركة التي مهدت لاستقلال هايتي عن الاستعمار الفرنسي، في خطوة أرادت من خلالها الشركة المصنعة الاحتفاء بتاريخ البلاد ونضال شعبها.



وظهر التصميم بالفعل خلال المباراتين الوديتين الأخيرتين قبل المونديال، قبل أن يتدخل «فيفا»، مطالباً بإجراء تعديلات فورية.



ورغم خيبة الأمل التي صاحبت القرار، استجاب الاتحاد الهايتي سريعاً لمتطلبات الاتحاد الدولي، ليظهر المنتخب بقميص معدل في ظهوره المنتظر على المسرح العالمي، حيث تحمل مشاركة هايتي في مونديال 2026 طابعاً تاريخياً خاصاً، إذ تعود إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1974، بعد غياب دام أكثر من نصف قرن. وستبدأ رحلتها بمواجهة صعبة أمام منتخب اسكتلندا في مدينة بوسطن، قبل أن تصطدم بعمالقة المجموعة الثالثة، منتخب البرازيل ومنتخب المغرب.