هيكل: زيادة عدد منتخبات المونديال تفتح الباب أمام مفاجآت أكبر



تحدث لاعب البطائح، عبد العزيز هيكل، عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، إلى 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، مؤكداً أن زيادة عدد المنتخبات ستمنح البطولة طابعاً مختلفاً وتفتح المجال أمام المزيد من المنتخبات والجماهير للاستمتاع بأجواء الحدث العالمي الأكبر.



وقال: «أنا أشجع البرازيل، وبالطبع أتمنى رؤية منتخبها في أفضل حالاته خلال البطولة، ولكني أتوقع فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم، أما بالنسبة لزيادة عدد المنتخبات إلى 48، فأعتقد أنها خطوة ستضيف مزيداً من الإثارة والتنوع إلى كأس العالم».



وأضاف: «جمال كرة القدم يظهر في البطولات الكبرى مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، وعندما تتسع دائرة المشاركة تصبح الفرصة متاحة أمام منتخبات أكثر لإظهار قدراتها وتحقيق المفاجآت، ولكن في الوقت نفسه، سيكون هناك تأثير سلبي على اللاعبين نتيجة زيادة الضغوط وعدد المباريات».



وتابع: «هذه ستكون التجربة الأولى بالنظام الجديد، ولذلك من المبكر الحكم عليها الآن، لكن الجميع متحمس لمعرفة كيف ستسير البطولة بهذا العدد الكبير من المنتخبات، وما الذي ستقدمه من قصص ومنافسات جديدة».



واختتم عبد العزيز هيكل، لاعب المنتخب الإماراتي سابقاً، حديثه بالقول: «ننتظر انطلاق البطولة المقبلة لنرى النتائج على أرض الواقع، وأتمنى أن نشاهد كأس عالم مميزاً يليق بحجم الحدث ويمنح الجماهير مباريات قوية وممتعة طوال فترة المنافسات».