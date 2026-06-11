هالاند.. رسالة وفاء لـ«سر النجاح»



عندما يدخل إيرلينغ هالاند، أرضية الملعب في كأس العالم 2026، لن يكون الاسم المطبوع على ظهر قميصه مجرد «هالاند» كما اعتاد عشاق كرة القدم رؤيته لسنوات طويلة، بل سيحمل اسماً يروي جزءاً آخر من قصته الشخصية والعائلية، وهو «براوت هالاند».



الهداف النرويجي العملاق، الذي أرعب دفاعات أوروبا بقميص مانشستر سيتي وسجل عشرات الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، قرر أن يرافقه إلى المونديال اسم والدته أيضاً، في خطوة تعكس تقليداً متجذراً في المجتمع النرويجي يقوم على استخدام لقبي الوالدين معاً.



ومنذ أغسطس الماضي، بدأ قائد هجوم النرويج الظهور بقميص يحمل الاسم المزدوج، ليصبح «براوت هالاند» جزءاً من هويته الكروية مع المنتخب الوطني.



ولم يكن القرار مجرد تغيير شكلي، بل حمل في طياته رسالة تقدير لوالدته غري ماريتا براوت، بطلة السباعي السابقة، التي يرى كثيرون أنها كانت صاحبة التأثير الأكبر في تكوين قدراته البدنية والرياضية الاستثنائية.



وصحيح أن والده ألفي هالاند، ترك بصمته كلاعب محترف في الملاعب الأوروبية، لكن هالاند نفسه يدرك أن الجينات الرياضية التي ورثها جاءت من الجانبين، لذلك اختار أن يمنح والدته مكاناً دائماً على ظهر قميصه في أهم بطولة كروية على وجه الأرض.



ويصل المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً إلى مونديال 2026 محملاً بآمال شعب كامل، بعدما لعب دور البطولة في إعادة النرويج إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1998.



وسجل هالاند 16 هدفاً في التصفيات، بينها ثنائية مؤلمة في شباك إيطاليا، ليقود منتخب بلاده نحو عودة تاريخية طال انتظارها.



وقال هالاند بثقة قبل انطلاق البطولة: «لو كنت مشجعاً للنرويج وعلمت أن إيرلينغ هالاند يلعب في فريقي، لتوقعت منه أن يقودنا إلى كأس العالم».



وتتجه الأنظار الآن إلى المنتخب النرويجي الذي يدخل منافسات المجموعة الأولى إلى جانب فرنسا والسنغال والعراق، وسط طموحات كبيرة بتحقيق مفاجأة مدوية في أول ظهور مونديالي منذ 28 عاماً.



وقبل السفر إلى الولايات المتحدة، خطف اللاعبون الأضواء بظهورهم مرتدين أزياء الفايكنغ التقليدية، في صورة جسدت فخرهم بتاريخهم وهويتهم الوطنية، ولكن المشهد الأبرز يبقى ذلك الاسم المطبوع على القميص رقم 9.



فبالنسبة للجماهير، سيظل هداف النرويج هو هالاند الذي يعرفه العالم، أما بالنسبة له شخصياً، فإن كأس العالم 2026 ستكون أيضاً بطولة «براوت»، الاسم الذي يحمل إرث والدته، ويمنحه بعداً إنسانياً جديداً في رحلة البحث عن المجد العالمي.