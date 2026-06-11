منتخب ألمانيا يرد الجميل للجماهير بمبادرة خاصة في المونديال



قدم لاعبو منتخب ألمانيا مبادرة خاصة لدعم جماهيرهم خلال كأس العالم 2026، بعدما قرروا توفير وسائل نقل مجانية للمشجعين قبل مواجهة الإكوادور في ختام دور المجموعات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الجماهير التي تكبدت تكاليف كبيرة لمساندة الفريق في البطولة.



وكشف تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك» أن مجموعة من اللاعبين الكبار في منتخب ألمانيا، بقيادة القائد جوشوا كيميتش، تحركوا لمساعدة الجماهير بعد الجدل الذي صاحب ارتفاع أسعار التنقل إلى ملعب نيويورك/نيوجيرسي، الذي يستضيف مواجهة ألمانيا والإكوادور يوم 25 يونيو.



وتصل تكلفة تذكرة الحافلة للوصول إلى الملعب إلى 20 دولاراً، بينما يبلغ سعر رحلة الذهاب والعودة عبر قطارات «نيوجيرسي ترانزيت» 98 دولاراً، رغم أن تكلفة الرحلة نفسها في الظروف العادية لا تتجاوز 12.90 دولاراً.



ودافعت حاكمة ولاية نيوجيرسي ميكي شيريل عن زيادة الأسعار، موضحة أن القرار جاء بسبب رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تغطية تكاليف انتقال الجماهير خلال كأس العالم، وأن التسعير الجديد يهدف إلى حماية دافعي الضرائب المحليين.



وتأتي هذه التجربة بشكل مختلف تماماً بالنسبة للجماهير الألمانية، التي اعتادت خلال كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا استخدام القطارات المحلية مجاناً عند امتلاك تذكرة مباراة صالحة، قبل أن تواجه في كأس العالم أعباء إضافية بجانب تكاليف السفر والإقامة.



وأرسل الاتحاد الألماني لكرة القدم رسالة إلى مجموعات المشجعين المسجلة، أكد خلالها أن اللاعبين يرغبون في رد جزء من دعم الجماهير، بعدما أدركوا حجم التضحيات المالية التي يقدمها المشجعون للحضور ومساندة المنتخب.



وجاء في رسالة المنتخب الألماني: «سنقدم كل ما لدينا داخل وخارج الملعب لضمان بطولة ناجحة، دعمكم يعني لنا الكثير، وندرك تماماً التضحيات التي تقدمونها، خاصة المالية منها».



وأوضح المنتخب الألماني أنه وفر حافلات مجانية لنقل الجماهير إلى مباراة الإكوادور في نيوجيرسي، بسعة تصل إلى 4 آلاف مشجع، مع فتح باب التسجيل عبر موقع الاتحاد الألماني، على أن يتم اختيار المستفيدين بالقرعة حال تجاوز الطلبات العدد المتاح.



وتحمل المبادرة بعداً أكبر بالنسبة للمنتخب الألماني، الذي يسعى إلى تعزيز علاقته مع جماهيره بعد الخروج من دور المجموعات في نسختي كأس العالم 2018 و2022، وهي نتائج تسببت في تراجع الارتباط الجماهيري بالفريق.



وتحسنت الأجواء حول المنتخب الألماني منذ تولي يوليان ناغلسمان المهمة الفنية عام 2023، بعدما قاد الفريق إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024، رغم الخسارة أمام إسبانيا التي توجت لاحقاً باللقب.



ويبدأ منتخب ألمانيا مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة كوراساو يوم 14 يونيو في هيوستن، ثم يلتقي كوت ديفوار في تورونتو يوم 20 يونيو، قبل ختام دور المجموعات أمام الإكوادور في نيوجيرسي.