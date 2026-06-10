روبي فاولر يختار «فريق الأحلام» للمونديال

في واحدة من أكثر اختيارات «تشكيلات الأحلام» إثارة للجدل، كشف النجم الإنجليزي السابق روبي فاولر، عن تشكيلته المثالية عبر تاريخ كأس العالم، في اختبار صعب أجبره على الموازنة بين أساطير اللعبة عبر أجيال مختلفة، من مارادونا إلى ميسي ورونالدو.



وفاولر الذي خاض رحلة ذهنية معقدة لاختيار الأفضل عبر التاريخ، اعتمد على مزيج هجومي مرعب منذ اللحظة الأولى، حين وضع البرازيلي الظاهرة رونالدو نازاريو، في الهجوم، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يضيف لاحقاً البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ثلاثي هجومي يوصف بأنه «الأقوى تاريخياً» على الإطلاق.



ولكن المفاجأة الأبرز في اختيارات فاولر، كانت الحضور الإنجليزي اللافت، حيث ضمت تشكيلته ثلاثة نجوم سابقين من إنجلترا، ليؤكد بصمته الوطنية رغم الطابع العالمي للاختيار، وفي قلب الدفاع، اختار الثنائي الصلب جون تيري وريو فيرناند، معتبراً إياهما من بين الأقوى دفاعياً في تاريخ اللعبة، رغم غياب التتويج العالمي عنهما.



كما جاء خط الوسط ليحمل توازناً لافتاً بين المهارة والقوة، حيث ضم الإسباني أندريس إنييستا، إلى جانب الإنجليزي ستيفن جيرارد، والبرازيلي دونغا، في توليفة تجمع بين الإبداع والانضباط والخبرة.

وفي الخط الخلفي، اكتملت اللوحة بأسطورة البرازيل روبرتو كارلوس، في الجهة اليسرى، والألماني فيليب لام في الجهة اليمنى، بينما وقف الحارس العملاق مانويل نوير.



أما في مركز صانع الألعاب، فقد اختار فاولر الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، واصفاً إياه بأنه اللاعب الذي لا يمكن بناء فريق مثالي بدونه.

ورغم أن فاولر واجه صعوبة في استبعاد بعض الأسماء التاريخية، إلا أن تشكيلته النهائية انتهت بمزيج نادر يجمع بين سبعة فائزين بكأس العالم، وثلاثة من أبرز نجوم إنجلترا عبر التاريخ، في محاولة لخلق فريق مثالي يتجاوز حدود الزمن ويختصر تاريخ اللعبة في 11 لاعباً فقط.