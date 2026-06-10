10 نجوم يتنافسون على الحذاء الذهبي

مع انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم مساء غدٍ الخميس، بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات، تبدو المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي أكثر اشتعالاً من أي وقت مضى، ورشح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 10 نجوم للمنافسة بقوة على الجائزة المميزة.



ويتصدر الإنجليزي هاري كين قائمة المرشحين، ويملك 78 هدفاً في 112 مباراة دولية، منها 8 أهداف في 11 مباراة بكأس العالم، وتوج بالحذاء الذهبي في مونديال 2018، ويعتمد على دعم هجومي كبير من نجوم مثل جود بيلينغهام وفيل فودين وبوكايو ساكا.



ويليه الفرنسي كيليان مبابي، ولديه 55 هدفاً في 94 مباراة دولية، منها 12 هدفاً في 14 مباراة بكأس العالم، ويحال الحذاء الذهبي لمونديال 2022، ويملك فرصة أن يصبح أول لاعب يحتفظ بالجائزة منذ عقود، في ظل مستواه التهديفي المذهل مع المنتخب الفرنسي ونادي ريال مدريد.



ولدى الأرجنتيني ليونيل ميسي 115 هدفاً في 196 مباراة دولية، منها 13 هدفاً في 26 مباراة بالمونديال، ولكن رغم فوزه بمعظم الألقاب الفردية والجماعية، لا يزال الحذاء الذهبي للمونديال من الجوائز القليلة التي لم يحققها.



وتضم القائمة أيضاً النرويجي إيرلينغ هالاند، ولديه 55 هدفاً في 48 مباراة دولية، ويخوض أول كأس عالم في مسيرته، لكنه يمتلك معدلاً تهديفياً استثنائياً، ويعتمد على دعم مارتن أوديغارد ورفاقه.



وسجل الألماني نيك فولتماده 4 أهداف في 8 مباريات دولية، ويشارك لأول مرة في المونديال، وينظر إليه على أنه الوريث المنتظر للهداف التاريخي الألماني ميروسلاف كلوزه.

وأحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو 143 هدفاً في 226 مباراة دولية، منها 8 أهداف في 22 مباراة بكأس العالم، ورغم بلوغه 40 عاماً، لا يزال أحد أخطر المهاجمين بفضل خبرته وقدرته التهديفية الاستثنائية.



ولدى البرازيلي فينيسيوس جونيور 8 أهداف دولية، وسجل هدفاً واحداً فقط في كأس العالم حتى الآن، ويمتلك قدرة كبيرة على صناعة الفارق، وقد يتحول إلى مفاجأة البطولة.

وسجل الإسباني لامين يامال 6 أهداف في 23 مباراة دولية، ويخوض أول كأس عالم، وإذا فاز بالجائزة، فسيصبح أصغر لاعب يحقق الحذاء الذهبي في تاريخ البطولة.



والفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تطور من جناح سريع إلى هداف حاسم، وسجل 35 هدفاً مع باريس سان جيرمان في موسم 2024-2025، وقد يستفيد من تركيز المدافعين على مبابي.

وأخيراً.. الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ولديه 36 هدفاً دولياً، ولم يسجل في كأس العالم حتى الآن، ويعيش واحدة من أفضل فتراته التهديفية مع المنتخب وإنتر ميلان.



ويذكر أن أبرز الفائزين بالحذاء الذهبي عبر التاريخ، تضم غييرمو ستابيلي 8 أهداف في مونديال 1930، وأولدريتش نييدلي 5 أهداف في 1934، وليونيداس 7 أهداف في 1938، وأديمير دي ميديز 9 أهداف في 1950، وساندور كوكسيس 11 هدفاً في 1954، وجاست فونتين 13 هدفاً في 1958.



وتضم القائمة أيضًا كل من فلوريان ألبرت، غارينشا، فالنتين إيفانوف، درازان جيركوفيتش، ليونيل سانشيز وفافا برصيد 4 أهداف في 1962، وأوزيبيو 9 أهداف في 1966، وجيرد مولر 10 أهداف في 1970، وجريجور لاتو 7 أهداف في 1970، وسجل 6 أهداف كل من ماريو كيمبس في 1974، وباولو روسي في 1982، وغاري لينيكر في 1986، وتوتو سكيلاتشي في 1990، وأوليغ سالينكو وخريستو ستويشكوف في 1994، ودافور شوكر في 1998.



كما تواجد في القائمة، البرازيلي رونالدو 8 أهداف في 2002، وأحرز 5 أهداف كل من ميروسلاف كلوزه في 2006، وتوماس مولر، ويسلي شنايدر، وديفيد فيا في 2010، وسجل 6 أهداف كل من خاميس رودريغيز في 2014، وهاري كين في 2018، وأخيراً سجل مبابي 8 أهداف في مونديال 2022.



وبالنظر إلى قوة المنتخبات ومسار البطولة، يبدو أن مبابي وكين وهالاند وميسي ورونالدو يتصدرون الترشيحات، فيما قد يشكل يامال أو فينيسيوس أو فولتماده مفاجأة النسخة التاريخية من كأس العالم 2026.