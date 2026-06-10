«جاينتس» مسرح المفاجآت والدموع

قبل أكثر من ثلاثة عقود، لم يكن ملعب جاينتس في إيست روثرفورد مجرد منشأة رياضية تحتضن مباريات كأس العالم 1994، بل تحول إلى مسرح لقصص إنسانية وكروية خالدة، ما زالت حاضرة في ذاكرة عشاق اللعبة حتى اليوم.



وفي صيف ذلك العام، اكتسى الملعب الشهير بألوان الجماهير الأيرلندية التي صنعت أجواء استثنائية خلال مواجهة منتخبها أمام إيطاليا في دور المجموعات، وبينما كانت الترشيحات تصب في مصلحة «الآزوري»، فجّر راي هوتون واحدة من مفاجآت البطولة بهدف مبكر منح أيرلندا فوزاً تاريخياً بهدف دون مقابل، وأصبح المدافع بول ماكغراث بطلاً قومياً بأدائه الدفاعي الملهم، فيما استمرت احتفالات الجماهير الأيرلندية حتى ساعات الصباح الأولى في شوارع نيويورك.



ولم تكن تلك سوى البداية، إذ عاد الملعب نفسه ليشهد واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم على الإطلاق، ففي الدور ربع النهائي، اصطدم المنتخب البلغاري بحامل اللقب ألمانيا، الفريق الذي لم يعرف طعم الهزيمة في 11 مباراة متتالية بالمونديال، وعندما تقدم الألمان بهدف لوثار ماتيوس من ركلة جزاء، ظن الجميع أن الرحلة البلغارية ستنتهي عند هذا الحد، لكن خريستو ستويتشكوف كان له رأي آخر، فقد أعاد الأمل بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يكتب يوردان ليتشكوف التاريخ برأسية خالدة قلبت النتيجة إلى فوز بلغاري 2-1، ليقصي المنتخب الألماني ويمنح بلغاريا أعظم انتصار في تاريخها الكروي.



وبعد ثلاثة أيام فقط، عاد ملعب جاينتس ليحتضن مواجهة نصف النهائي بين بلغاريا وإيطاليا، في مباراة تحولت إلى عرض خاص للنجم الإيطالي روبرتو باجيو، فقد سجل «ذيل الحصان» هدفين رائعين خلال أربع دقائق فقط، مؤكداً مكانته أبرز نجوم البطولة، قبل أن يقلص ستويتشكوف الفارق من ركلة جزاء.



ورغم محاولات البلغار للعودة، نجحت إيطاليا في المحافظة على تقدمها والتأهل إلى النهائي، وعند صافرة النهاية، انهار باجيو باكياً من شدة التأثر، في واحدة من أكثر الصور الإنسانية شهرة في تاريخ كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ 12 عاماً.



وهكذا، لم يكن ملعب جاينتس مجرد محطة ضمن ملاعب مونديال 1994، بل كان شاهداً على ثلاث قصص مختلفة؛ مفاجأة أيرلندية هزت الكبار، ومعجزة بلغارية أطاحت بأبطال العالم، ودموع فرح إيطالية حملت روبرتو باجيو إلى المجد، لتبقى هذه اللحظات من بين أكثر الذكريات رسوخاً في تاريخ كأس العالم.