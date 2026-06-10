57.8 مليون دولار ضرائب مهدرة لاستضافة مباريات كأس العالم في أمريكا



كشف تحقيق صحفي أن ولايات ميزوري وجورجيا وفلوريدا تنازلت عما لا يقل عن 57.8 مليون دولار من عائدات الضرائب على تذاكر مباريات كأس العالم 2026، ضمن التسهيلات التي قدمتها للفوز بحق استضافة مباريات البطولة.



وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» أن الولايات الثلاث وافقت في عام 2022 على إعفاء تذاكر مباريات كأس العالم من الضرائب الحكومية والمحلية، ضمن حزمة تعهدات قدمتها المدن الأمريكية المتنافسة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وشمل الإعفاء مباريات ملاعب «أروهيد» في كانساس سيتي، و«مرسيدس بنز» في أتلانتا، و«هارد روك» في ميامي، وهي ملاعب تستضيف عدداً من مباريات البطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأظهر التحقيق أن التقديرات الرسمية التي أعدتها الولايات قبل البطولة لم تحتسب الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر كأس العالم 2026، بعدما اعتمدت بعض الحسابات على أسعار قديمة أو متوسطات أقل كثيراً من الأسعار التي طرحها «فيفا» لاحقاً.



وقدرت فلوريدا في حساباتها الأصلية خسائر الضرائب بنحو 7.4 ملايين دولار، بينما وصلت تقديرات «ذا أتلتيك» إلى 14.9 مليون دولار، وقد ترتفع إلى 17.3 مليون دولار عند احتساب ضريبة محلية إضافية في مقاطعة ميامي-ديد.



وفي ميزوري، توقعت الحسابات الرسمية حداً أقصى يبلغ 7.2 ملايين دولار من الضرائب المتنازل عنها، لكن تقديرات الصحيفة رفعت الرقم إلى 15.7 مليون دولار، بسبب زيادة أسعار التذاكر مقارنة بما بُنيت عليه التقديرات الأولى.



أما جورجيا، فقد قدرت خسائرها الضريبية بنحو 25.6 مليون دولار في السيناريو الأعلى، بينما وصلت حسابات «ذا أتلتيك» إلى 27.2 مليون دولار، رغم أن التقدير الرسمي كان يفترض سيناريو يستضيف فيه ملعب أتلانتا النهائي وحفل الافتتاح.



وأوضحت الصحيفة أن الرقم الإجمالي البالغ 57.8 مليون دولار يبقى تقديراً محافظاً، لأنه لا يشمل إيرادات الضيافة الفاخرة أو التذاكر المعاد بيعها عبر منصة «فيفا»، وهي عناصر قد ترفع حجم الضرائب المتنازل عنها.



وقال متحدث باسم حاكم ميزوري مايك كيهو إن شروط ملف الاستضافة تضمنت تمرير تشريع لإعفاء تذاكر المباريات من ضريبة المبيعات، بينما دافعت ولاية جورجيا عن القرار باعتباره حافزاً اقتصادياً قد تعوضه عوائد الزوار على الفنادق والمطاعم والمعالم التجارية.



ولم تتخذ جميع الولايات الأمريكية المستضيفة القرار نفسه، إذ أكدت ولايات بنسلفانيا وواشنطن ونيوجيرسي وتكساس أنها لم تتنازل عن ضرائب تذاكر مباريات كأس العالم، في حين لا تفرض كاليفورنيا من الأساس ضريبة مبيعات على تذاكر الأحداث الرياضية، بينما تعتمد ماساتشوستس إعفاءً ضريبياً دائماً لهذا النوع من التذاكر.