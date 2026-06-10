تذاكر مباريات المغرب والعراق الأغلى عربياً

تكشف أسعار تذاكر مباريات المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، عن تفاوت ملحوظ في القيمة السوقية والإقبال الجماهيري المتوقع، مع تصدر المنتخبين المغربي والعراقي قائمة المنتخبات العربية من حيث متوسط سعر التذكرة.



ويتشارك المنتخبان المغربي والعراقي المركز الأول بمتوسط سعر يبلغ نحو 774 دولاراً للتذكرة الواحدة، مستفيدين من قاعدة جماهيرية واسعة داخل أمريكا الشمالية وخارجها، فضلاً عن توقعات كبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي بمواصلة نتائجه المميزة على الساحة العالمية، بعد إنجازه التاريخي ببلوغ نصف نهائي مونديال قطر 2022.



ويحل المنتخب الأردني ثانياً بمتوسط 456 دولاراً، وذلك في المشاركة التاريخية الأولى لـ«النشامى» في كأس العالم، ما يمنح مبارياته اهتماماً خاصاً من الجماهير العربية.

ثم يأتي المنتخب التونسي ثالثاً بمتوسط بلغ 408 دولاراً للتذكرة الواحدة، مستفيداً من الحضور الجماهيري العربي المتوقع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



ويليه المنتخب الجزائري رابعًا بمتوسط 395 دولاراً، وجاء المنتخب السعودي خامساً بمتوسط 383 دولاراً للتذكرة، وحل المنتخب القطري خامساً متوسط 358 دولاراً.

ويحل المنتخب المصري في المركز الأخير عربياً بمتوسط 321 دولاراً، مدعوماً بشعبية نجمه البارز محمد صلاح، وبالجماهيرية الكبيرة لـ«الفراعنة» في القارة الأفريقية والعالم العربي.



ويعكس متوسط أسعار التذاكر حجم الطلب المتوقع على مباريات المنتخبات العربية، إلى جانب عوامل أخرى تشمل قوة المنافسين في دور المجموعات، وسعة الملاعب، وموقع إقامة المباريات، وأهمية المواجهات المرتقبة في النسخة الأولى من كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخباً.



وتنتظر الجماهير العربية حضوراً قياسياً في مدرجات البطولة التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسط آمال بأن تنجح المنتخبات العربية في تحقيق أفضل نتائجها التاريخية والاستفادة من زيادة عدد المنتخبات المشاركة واتساع دائرة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.