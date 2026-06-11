170 حكماً يديرون مونديال 2026 التاريخي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار 170 حكماً، موزعين بين 52 حكم ساحة، و88 حكماً مساعداً، و30 حكم فيديو، من مختلف الاتحادات القارية الستة، يمثلون 54 اتحاداً وطنياً، لإدارة مباريات كأس العالم 2026.

ويستعد الحكام المختارون لخوض تحديات النسخة المرتقبة من المونديال، والتي تعد الأكبر في تاريخ البطولة، حيث ستقام 104 مباريات في ثلاث دول مضيفة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاء اختيار قائمة الحكام بعد عملية تقييم دقيقة وشاملة استمرت ثلاث سنوات، في إطار سعي «فيفا» لتقديم أكثر طاقم تحكيمي شمولاً في تاريخ كأس العالم، بالاعتماد على مبدأ «الجودة أولاً»، إلى جانب تقييم استمرارية الأداء في البطولات الدولية.

وكذلك المسابقات القارية والمحلية. وحظي الحكام المختارون ببرنامج إعداد متكامل، شمل إشراف مدربين متخصصين في اللياقة البدنية، إلى جانب طواقم طبية تضم اختصاصيي علاج طبيعي ودعماً نفسياً، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق البطولة. وشهدت قائمة مونديال 2026 زيادة قدرها 41 حكماً مقارنة بنسخة كأس العالم في قطر 2022.

كما تضمنت اختيار ست حكمات، في استمرار لنهج «فيفا» في دعم وتطوير التحكيم النسائي، الذي انطلق بقوة في النسخة الماضية. وتعكس هذه التوسعة في الطاقم التحكيمي حجم التحديات المرتقبة، في نسخة استثنائية من كأس العالم، ينتظر أن تكون الأكبر والأكثر تنوعاً في تاريخ اللعبة.