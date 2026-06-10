بلجيكا تكسر النهج التقليدي بمباراة ودية وسط منافسات كأس العالم



قرر منتخب بلجيكا خوض مباراة ودية خلال منافسات كأس العالم 2026، في خطوة غير معتادة بالبطولات الكبرى، بعدما وضع الجهاز الفني برنامجاً خاصاً لتجهيز اللاعبين الذين لن يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل أساسي في بداية مشوار الفريق بالمونديال.



وكشف موقع «دي إتش نت» البلجيكي أن منتخب بلجيكا قرر خوض مباراة ودية يوم 16 يونيو أمام فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، بعد 24 ساعة فقط من مواجهة مصر في افتتاح مشواره بالمجموعة السابعة للمونديال.



تقام المباراة الودية داخل المجمع التدريبي الخاص بنادي سياتل ساوندرز في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تجنب إرهاق السفر والتنقل بالنسبة لمنتخب بلجيكا، مع الحفاظ على برنامج إعداد اللاعبين خلال فترة وجوده في أمريكا لخوض منافسات كأس العالم.



ويهدف الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا من هذه الخطوة إلى تجهيز اللاعبين الذين لن يحصلوا على دقائق مشاركة كبيرة أمام مصر، والحفاظ على حالتهم البدنية والفنية، إلى جانب رفع معنويات البدلاء وإبقائهم داخل أجواء المنافسة طوال فترة البطولة.



ويستهل منتخب بلجيكا مشواره في كأس العالم بمواجهة مصر يوم 15 يونيو ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تضم أيضاً منتخبي إيران ونيوزيلندا، وسط ترقب كبير لبداية مشوار المنتخبات الأربعة في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة.



ويعد سياتل ساوندرز أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويحتل المركز السادس في ترتيب المجموعة الغربية، ويستغل فترة توقف المنافسات المحلية حتى منتصف يوليو لخوض التجربة الودية أمام المنتخب البلجيكي.



ويغيب عن صفوف سياتل ساوندرز خلال اللقاء جوردان موريس، بسبب انضمامه لمعسكر منتخب الولايات المتحدة، بينما تضم قائمة الفريق اللاعب السلوفاكي ألبرت روسناك، في مواجهة تمنح النادي الأمريكي فرصة الاحتكاك بمدرسة كروية أوروبية.