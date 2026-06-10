مسيرة تطور كأس العالم عبر التاريخ

شهدت بطولة كأس العالم تحولات جذرية منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1930، وصولاً إلى نسخة 2026 التي ستدخل التاريخ باعتبارها الأولى بمشاركة 48 منتخباً، في خطوة تعكس النمو المتسارع لكرة القدم على مستوى العالم.



وكانت البدايات بمشاركة 13 منتخباً فقط، عندما انطلقت النسخة الأولى في أوروغواي عام 1930، وتم توزيعها على أربع مجموعات، وتأهل متصدروها مباشرة إلى الدور نصف النهائي، وبعد ذلك اعتمدت نسختا 1934 و1938 نظام خروج المغلوب الكامل دون إقامة دور للمجموعات، في تجربة فريدة لم تتكرر لاحقاً.



وعقب توقف البطولة بسبب الحرب العالمية الثانية، عادت المنافسات في البرازيل عام 1950 بالنظام الجماعي، لتبقى تلك النسخة الوحيدة التي لم تشهد مباراة نهائية تقليدية، إذ حسم اللقب عبر مجموعة نهائية رباعية شهدت مباراة «ماراكانازو» التاريخية التي توجت أوروغواي بطلة للعالم على حساب البرازيل.



ومثلت نسخة سويسرا 1954 نقطة تحول مهمة في تاريخ البطولة، بعدما استقر عدد المنتخبات المشاركة عند 16 منتخباً، موزعة على أربع مجموعات، وفي مونديال السويد 1958 تم اعتماد النظام المعروف حالياً في دور المجموعات، حيث تواجه كل الفرق بعضها بعضاً داخل المجموعة الواحدة.



وشهدت هذه الحقبة العديد من اللحظات الخالدة، أبرزها تتويج البرازيل بألقاب 1958 و1962 و1970 بقيادة الأسطورة بيليه، وفوز إنجلترا بلقبها الوحيد عام 1966، وتتويج ألمانيا الغربية على أرضها عام 1974.



وفي نسختي 1974 و1978، تم استبدال ربع النهائي ونصف النهائي بمرحلة مجموعات ثانية، قبل أن يتضح لاحقاً أن نظام الـ16 منتخباً لم يعد قادراً على استيعاب التطور العالمي للعبة.

ومع اتساع رقعة المنافسة عالمياً، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخباً بدءاً من مونديال إسبانيا 1982.



واعتمدت البطولة حينها على ست مجموعات في الدور الأول، قبل الانتقال إلى مرحلة مجموعات ثانية، ثم نصف النهائي. وفي مونديال المكسيك 1986، تم إلغاء هذا النظام واستحداث دور الـ16 بصيغته الحديثة، مع تأهل أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية.



واستمر هذا النظام خلال نسختي 1990 و1994، وشهد تتويج الأرجنتين بقيادة دييغو مارادونا في المكسيك 1986، قبل أن تشهد فرنسا 1998 واحدة من أهم المحطات التاريخية للبطولة، بعدما ارتفع عدد المشاركين إلى 32 منتخباً للمرة الأولى.



واعتمدت البطولة نظام ثماني مجموعات يتأهل منها الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، وهو النظام الذي استمر ست نسخ متتالية حتى مونديال قطر 2022، ليصبح الأطول استقراراً في تاريخ كأس العالم.



وخلال هذه المرحلة، رسخت البطولة مكانتها أكبر حدث رياضي عالمي، وشهدت تتويج منتخبات كبرى مثل فرنسا والبرازيل وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين.

والآن تدخل بطولة كأس العالم 2026 مرحلة تاريخية جديدة بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، موزعة على 12 مجموعة، مع إقامة 104 مباريات، وهو العدد الأكبر في تاريخ البطولة.



وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة المقبلة، التي ستشهد أيضاً عودة نظام أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، إلى جانب إقامة دور الـ32 للمرة الأولى كأول مراحل خروج المغلوب.



ويعكس هذا التوسع الطموح رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم في منح عدد أكبر من المنتخبات فرصة الظهور على أكبر مسرح كروي في العالم، وفتح الباب أمام دول جديدة لكتابة صفحاتها الخاصة في تاريخ كأس العالم.