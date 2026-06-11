العرب والمونديال.. أول مشاركة مصرية وأول فوز تونسي وأفضل إنجاز مغربي بامتياز

منذ إطلالة مصر الأولى في مونديال إيطاليا عام 1934، لم تكن المشاركات العربية في كأس العالم مجرد أرقام في سجلات «فيفا»، بل كانت فصولاً من ملحمة كروية جسّدت طموح أمة، فخلال تسعة عقود شهدت زئير أسود المغرب في بلوغ المربع الذهبي.

وجسارة صقور السعودية في قهر الكبار، وعنفوان تونس والجزائر في كتابة التاريخ، ومع انضمام الأردن لركب الكبار في 2026، واستكمال مسيرة الإمارات وقطر والعراق والكويت؛ يواصل العرب تدوين حكايات الفخر، لتظل الكرة العربية رقماً صعباً يتنفس الشغف ويغازل المجد في المحفل الرياضي الأكبر في العالم، وفيما يلي حصاد المنتخبات العربية في تاريخ مشاركتها بالمونديال.