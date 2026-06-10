رئيسة المكسيك: كل شيء تحت السيطرة قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم



قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، الأربعاء، إن «كل شيء تحت السيطرة» فيما يتعلق بالمباراة الافتتاحية لكأس العالم، رغم استمرار احتجاجات المعلمين.



وتواصل مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين المكسيكية احتجاجاتها منذ الأسبوع الماضي للمطالبة بزيادة في الأجور وإصلاحات في أنظمة التقاعد تعتبرها الحكومة غير قابلة للتنفيذ، ما يضع السلطات المكسيكية تحت ضغط عشية انطلاق كأس العالم.



وأقام معلمون مخيماً قرب ساحة سوكالو في قلب العاصمة، حيث تم إنشاء منطقة مخصصة للمشجعين، كما دعوا إلى التظاهر بالتزامن مع المباراة الافتتاحية التي تجمع، الخميس، بين المكسيك وجنوب أفريقيا.



وقالت شينباوم إن ساحة سوكالو قد لا تستضيف بعد الآن منطقة المشجعين الخاصة بمباراة الافتتاح.