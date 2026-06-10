تسريب بيانات جوازات لاعبي الأرجنتين قبل انطلاق كأس العالم 2026

تسبب خطأ أمني في تسريب بيانات جوازات سفر لاعبي منتخب الأرجنتين قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما ظهرت تفاصيل خاصة بالقائمة الرسمية للفريق خلال استعدادات حامل اللقب لخوض مشواره في البطولة.

وحدث التسريب قبل المباراة الودية التي جمعت الأرجنتين وأيسلندا، بعدما تم تداول القائمة الرسمية للمنتخب دون إخفاء أرقام جوازات سفر اللاعبين كما كان مقرراً، لتظهر بيانات جميع عناصر الفريق ومن بينهم النجم ليونيل ميسي.

وكان من المفترض طمس أرقام الجوازات الموجودة في القائمة الرسمية قبل إتاحتها لوسائل الإعلام والجمهور، إلا أن النسخة التي تم تداولها داخل استاد جوردان-هير في ولاية ألاباما احتوت على التفاصيل كاملة دون تعديل.

وجاءت الأزمة رغم الأجواء الإيجابية داخل الملعب، بعدما حقق منتخب الأرجنتين الفوز على أيسلندا بثلاثية نظيفة أمام أكثر من 88 ألف متفرج، في آخر مراحل الاستعداد لخوض كأس العالم.

وشهدت المباراة عودة ليونيل ميسي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، إذ شارك بديلاً في الشوط الثاني واحتاج إلى دقيقتين فقط لترك بصمته بتسجيل هدف.

وحصل لاوتارو مارتينيز على ركلة جزاء بعد تمريرة حاسمة من ميسي تعرض بعدها للعرقلة داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينفذ قائد الأرجنتين الركلة بنجاح ويمنح منتخب بلاده الهدف الثاني.

وأصبح ميسي بهذا الهدف أكبر لاعب يسجل في تاريخ منتخب الأرجنتين بعمر 38 عاماً و11 شهراً، متجاوزاً الرقم السابق لأنخيل لابرونا بفارق شهرين، والذي ظل قائماً منذ عام 1957.

ويبدأ منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس العالم بمواجهة الجزائر، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.