«تريوندا».. لماذا تُشحن كرة مونديال 2026 قبل كل مباراة؟

لم تعد كرة القدم في مونديال 2026 مجرّد جسم كرويّ مصنوع بعناية من الجلد والهواء؛ فقد غدت قطعة تقنية متصلة، قادرة على تعقّب الحركة لحظة بلحظة، ونقل البيانات إلى أنظمة التحكيم، والإسهام في قرارات تُحسم في أجزاء من الثانية كانت يوماً حكراً على الإدراك البشري. وخلافاً لكل كرات كؤوس العالم السابقة، صار لزاماً شحنها قبل كل مباراة.

قد تبدو فكرة شحن الكرة للوهلة الأولى ضرباً من العبث؛ لكنها حقيقة تعكس مدى التحوّل التقني الجاد في طريقة إدارة اللعبة وتحليلها.

تنطوي الكرة الرسمية للبطولة، «أديداس تريوندا»، التي تشكّل جزءاً من منظومة «الكرة المتصلة» لدى «فيفا»، على وحدة إلكترونية داخلية تستمد طاقتها من بطارية صغيرة قابلة لإعادة الشحن. وليست هذه الوحدة عنصراً تزيينياً أو تجريبياً، إذ تقع في صميم منظومة آخذة في الاتساع من أدوات التحكيم شبه الآلي، صُمِّمت لتحسين الدقة وتقليص الجدل في كرة القدم النخبوية.

في قلب الكرة تستقرّ وحدة قياس بالقصور الذاتي (IMU)، وهي مستشعر حركة مُدمج قادر على التقاط بيانات بالغة التفصيل عن الحركة. تسجّل هذه الوحدة التسارع والدوران والحركة اللولبية ولحظات التماس، وتلتقط مئات القراءات في الثانية الواحدة.

عملياً، تتيح هذه التقنية للمنظومة تحديد اللحظة الدقيقة التي تُضرب فيها الكرة أو تُلمَس. وتُنقل هذه المعلومة لاسلكياً إلى البنية التحتية لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إذ تُدمج مع التتبّع البصري الوارد من كاميرات الملعب، فينتج عن ذلك نموذج رقمي متزامن للمباراة في الزمن الحقيقي.

في كؤوس العالم السابقة، كان الحكّام يعوّلون كثيراً على زوايا الكاميرات والمراجعة المرئية لقطةً بلقطة لحسم القرارات الدقيقة، مثل مواقع التسلل أو لمس اللاعب للكرة من عدمه. وعلى فاعلية تلك الأساليب، فقد ظلّ يكتنفها هامش من التأويل والتأخير، وهو ما تسعى الكرة الجديدة إلى تقليصه.

شحن ضروري

خلافاً للكرات التقليدية الخاملة تماماً، تستهلك المنظومة الداخلية للكرة المتصلة طاقة. فمستشعر القياس بالقصور الذاتي وجهاز الإرسال اللاسلكي يحتاجان إلى مصدر طاقة ثابت يعمل طوال المباراة، بما في ذلك الوقت الإضافي المحتمل. ولضمان الموثوقية، تُشحن الكرة قبل كل مباراة عبر نظام شحن حثّيّ مخصَّص.

تشبه هذه العملية من حيث المبدأ شحن الهاتف لاسلكياً؛ توضع الكرة على قاعدة شحن تُنقل عبرها الطاقة دون موصِّلات مادية، وبمجرد اكتمال الشحن تُشغّل البطارية الداخلية منظومة التتبّع طوال زمن اللعب.

والغاية من الشحن هي الحفاظ على سلامة تدفّق البيانات بلا انقطاع؛ فلو فقدت المنظومة طاقتها في منتصف المباراة لتعطّل بثّ التتبّع، وهو ما قد يؤثر في قرارات تحكيمية تعتمد على توقيت بالغ الدقة.

حل تقني

يتمثل الغرض الأول من الكرة المتصلة في تحسين اتخاذ القرار في اللحظات التي تصنع فيها أجزاء الثانية الفارق. ومن أبرز تطبيقاتها كشف التسلل.

فبدمج بيانات لمس الكرة الواردة من المستشعر مع أنظمة تتبّع مواقع اللاعبين، يستطيع الحكّام تحديد اللقطة الدقيقة التي تُمرَّر فيها الكرة، وبذلك يزول أحد أكثر عناصر قرارات التسلل إثارةً للجدل: توقيت التمريرة ذاته. وكانت أوجه عدم اليقين الطفيفة في اختيار اللقطة كفيلةً في السابق بالتأثير في نتيجة القرار.

وتساعد المنظومة كذلك في أحكام لمس الكرة باليد، وكشف الأخطاء، وتأكيد الأهداف. فحين تُسدَّد كرة، يمكن تحليل بصمة حركتها لتحديد ما إذا لامست جسد اللاعب ومتى حدث ذلك. وفي مشاهد خط المرمى، تقدّم طبقة إضافية من التأكيد إلى جانب أنظمة التتبّع البصري.

وإلى جانب التحكيم، تحمل البيانات قيمة تحليلية؛ إذ يستطيع المدرّبون وجهات البث الوصول إلى مقاييس مفصّلة مثل سرعة التسديدة، ومسار الكرة، ومعدّل دورانها، ودقة توقيت التمريرات. ويعمّق ذلك التحليل التكتيكي ويثري السرد في البث، فيمنح الجمهور فهماً أدقّ لكيفية تشكّل اللحظات الحاسمة.

تحوّل واسع

يمثّل تقديم كرة مباريات مزوَّدة بمستشعر وقابلة لإعادة الشحن ما هو أبعد من مجرد ترقية تقنية؛ فهو يؤشّر إلى تحوّل أعرض في طريقة إدارة اللعبة. فلعقود طويلة، وازنت اللعبة بين الحكم البشري والمساعدة التقنية المحدودة. وكانت تقنية خط المرمى وحكم الفيديو المساعد خطوتين مبكرتين في تقليص عدم اليقين، غير أنهما ظلّتا تعملان ضمن إطار من التأويل البشري. أمّا الكرة المتصلة فتمضي خطوة أبعد نحو الأتمتة في عمليات بعينها من اتخاذ القرار.

يرى مؤيدو المنظومة أنها تعزّز العدالة والاتساق وتحدّ من التقلّب العاطفي الناجم عن القرارات التحكيمية الجدلية. في المقابل، يحذّر منتقدوها من أن تزايد الاعتماد على البيانات قد ينطوي على خطر مَكْنَنة رياضة يحدّدها طابعها الإنساني الذي لا يمكن التنبؤ به.

ثمّة أيضاً مسألة الشفافية؛ فبينما توفّر التقنية مُدخلات أكثر دقة، فإنّ تعقيد المنظومة يعني أنّ القرارات قد تغدو أعصى على الجمهور أن يستوعبها استيعاباً كاملاً في الزمن الحقيقي.

إعادة بناء

سواء استُقبلت الكرة المتصلة بحماسة أم نُظر إليها بريبة، فإنها جزء من اتجاه أوسع في الرياضة النخبوية؛ حيث ينصهر اللعب المادي مع القياس الرقمي المتواصل. وعملياً، يعني ذلك أنّ كرة القدم لا بدّ أن تُشحن قبل كل مباراة في المونديال، لضمان أن تكون البيانات التي تحملها فاعلةً وموثوقة.

كرة القدم التي خضعت منذ اختراعها لما تلتقطه العين وما يؤوّله الحكم، يُعاد بناؤها بهدوء لتصير منظومة غنية بالبيانات، تترك فيها كل لمسة أثراً رقمياً. وفي مونديال 2026، سيكون هذا التحوّل ماثلاً للعيان، يتدحرج فوق العشب على مرأى من الجميع.