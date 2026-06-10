22 نسخة تحكي قصة كأس العالم بالأرقام



تحتفظ بطولة كأس العالم عبر تاريخ طويل بالعديد من الأرقام والإحصائيات التي تعكس حجم الحدث الكروي الأكبر على مستوى العالم، وذلك قبل انطلاق النسخة الـ 23 من البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تفتتح غداً الخميس.



وشهدت النسخ الـ 22 السابقة من المونديال إقامة 964 مباراة على مدار 92 عاماً منذ انطلاق البطولة في الأوروغواي عام 1930، وحتى نسخة قطر 2022، تنافست خلالها 80 منتخباً من مختلف القارات على اللقب الأغلى في كرة القدم وتعتبر البرازيل الأكثر مشاركة عبر التاريخ بالتواجد في جميع النسخ السابقة تليها ألمانيا بالحضور في 20 نسخة.



وأسفرت المباريات التي أقيمت عبر تاريخ البطولة عن تسجيل 2720 هدفاً، وتعتبر نسختي فرنسا 1998 والبرازيل 2014 الأكثر غزارة في الأهداف بواقع 171 هدفاً في كل نسخة، لتبقى المتعة الهجومية إحدى أبرز سمات المونديال، في الوقت الذي شهدت فيه المنافسات الكثير من اللحظات المثيرة والحاسمة وقدمت العديد من الأسماء التي خلدها التاريخ.



ولم تخل البطولة من الندية والصراعات الكروية، حيث أشهر الحكام 2321 بطاقة صفراء و174 بطاقة حمراء منذ اعتماد البطاقات الملونة رسمياً في نسخة المكسيك 1970، في أرقام تعكس حجم المنافسة والقتال داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق الانتصارات وبلوغ المجد العالمي.



وتبقى هذه الأرقام شاهداً على التاريخ الطويل والحافل لبطولة كأس العالم، التي تواصل كتابة فصول جديدة مع كل نسخة، وسط ترقب لإضافة المزيد من المباريات والأهداف واللحظات الخالدة في الحدث العالمي الذي يترقبه عشاق كرة القدم عبر النسخة الأكبر في عدد الدول المشاركة والمباريات.