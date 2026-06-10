أرقام «ترانسفير ماركت» تكشف أغلى منتخبات ولاعبي كأس العالم 2026

تتصدر فرنسا قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 من حيث القيمة السوقية للاعبين، بينما يقود منتخب المغرب الحضور العربي في بورصة النجوم، وسط نسخة تاريخية تقترب فيها القيمة الإجمالية للاعبين المشاركين من 18 مليار يورو.

استناداً إلى بيانات منصة «ترانسفير ماركت»، فإن النسخة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ستشهد أكبر تجمع للمواهب الكروية من حيث القيمة السوقية في تاريخ البطولة، بمشاركة أكثر من 1240 لاعباً وبمتوسط عمر يقترب من 28 عاماً.

وتأتي فرنسا في صدارة ترتيب المنتخبات الأعلى قيمة سوقية بإجمالي مليار و476 مليون يورو، متقدمة على إنجلترا التي تبلغ قيمة لاعبيها ملياراً و310 ملايين يورو، فيما تحتل إسبانيا المركز الثالث بقيمة مليار و267 مليون يورو.

وتضم قائمة المنتخبات التي تجاوزت قيمتها 900 مليون يورو كلاً من ألمانيا في المركز الرابع بقيمة 998 مليون يورو، والبرتغال بنحو 957 مليون يورو، ثم البرازيل في المركز السادس بقيمة 909 ملايين يورو.

وتأتي هولندا في المركز السابع، قبل الأرجنتين حاملة اللقب التي بلغت قيمة لاعبيها 816 مليون يورو، بينما تحتل النرويج المركز التاسع عالمياً بقيمة 601 مليون يورو، مدفوعة بالقيمة التسويقية الكبيرة لنجمها إيرلينغ هالاند.

وعلى مستوى اللاعبين، يتصدر الإسباني لامين يامال والنرويجي إيرلينغ هالاند قائمة أغلى نجوم البطولة بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون يورو لكل منهما، يليهما الفرنسي كيليان مبابي بقيمة 180 مليون يورو.

وتضم قائمة العشرة الأوائل أيضاً الإسباني بيدري والفرنسي مايكل أوليسي بقيمة 150 مليون يورو لكل منهما، ثم البرازيلي فينيسيوس جونيور والبرتغاليين فيتينيا وجواو نيفيز بقيمة 140 مليون يورو، والإنجليزي جود بيلينغهام بـ 130 مليون يورو وديكلان رايس بـ 120 مليون يورو.

وعربياً، يتصدر المغربي أشرف حكيمي قائمة أغلى اللاعبين العرب في كأس العالم 2026 بقيمة سوقية تبلغ 80 مليون يورو، ليحتل المركز 28 عالمياً، كما يعد ثاني أغلى لاعب أفريقي في البطولة.

ويأتي المصري عمر مرموش خلف حكيمي بقيمة 50 مليون يورو، وهي نفس قيمة المغربي أيوب بوعدي، ثم الجزائري إبراهيم مازا بقيمة 45 مليون يورو، والمغربيان إسماعيل الصيباري وعبد الصمد الزلزولي بقيمة 40 مليون يورو لكل منهما.

وتضم قائمة أبرز الأسماء العربية أيضاً بلال الخنوس وإبراهيم دياز بقيمة 35 مليون يورو، والجزائري أمين جويري بـ 28 مليون يورو، ثم المغربي شمس الدين طالبي بـ25 مليون يورو، ونايل العيناوي بـ23 مليون يورو.

وتعكس الأرقام الحضور القوي للاعبي المغرب في قائمة الأعلى قيمة عربياً، بعد ارتفاع القيمة التسويقية لعدد كبير من لاعبيه عقب إنجاز الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وتكشف قوائم القيمة السوقية عن سيطرة واضحة للجيل الجديد من اللاعبين، إذ يوجد عدد كبير من النجوم الأعلى قيمة ممن لم يتجاوزوا 23 عاماً، مثل يامال وبيدري وجواو نيفيز وجمال موسيالا وفلوريان فيرتز.

ورغم أهمية الأرقام المالية، فإن القيمة السوقية لا تضمن الفوز باللقب، بعدما أثبتت نسخ سابقة أن المنتخبات الأعلى سعراً لا تصل دائماً إلى منصة التتويج، إذ حصدت الأرجنتين لقب مونديال 2022 رغم أنها لم تكن صاحبة القائمة الأغلى، كما نجح المغرب وكرواتيا في الوصول إلى نصف النهائي رغم امتلاكهما قيماً سوقية أقل من بعض المنتخبات الكبرى.