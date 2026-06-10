شغف بلا حدود.. بنغلاديش تخرج إلى الشوارع دعماً للأرجنتين قبل كأس العالم



يعيش آلاف المشجعين في بنغلاديش حالة شغف استثنائية تجاه منتخب الأرجنتين لكرة القدم، حيث خرجوا إلى الشوارع قبل انطلاق كأس العالم للتعبير عن دعمهم لمنتخب التانغو.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تحوّل مدن وبلدات عدة إلى مساحات احتفالية رفرفت فيها الأعلام الزرقاء والبيضاء، فيما ارتدى الشباب قمصان النجم ليونيل ميسي وهتفوا باسمه في تجمعات ليلية.



ويقول مشجعون إن ارتباطهم بالأرجنتين يعود إلى سنوات طويلة من متابعة الفريق، خصوصاً منذ تألقه في بطولات كأس العالم السابقة.



وتشهد بنغلاديش، رغم بعدها الجغرافي، ظاهرة جماهيرية لافتة مع كل مشاركة للأرجنتين، حيث تتنافس الأحياء في تزيين الشوارع وتنظيم فعاليات شعبية.



وتستمر هذه الموجة من الحماس حتى انطلاق البطولة، في مشهد يعكس قوة تأثير كرة القدم خارج حدودها التقليدية.



ويأمل المشجعون أن يحقق المنتخب الأرجنتيني نتائج قوية في البطولة المقبلة، معتبرين أنه يمثل لهم مصدر إلهام وسعادة دائمة في حياتهم اليومية في بنغلاديش جداً.