إنجلترا تحاول كسر حدود الطاقة



في الوقت الذي تستعد فيه المنتخبات لخوض واحدة من أصعب نسخ كأس العالم من حيث الظروف المناخية والضغط البدني، تدخل إنجلترا البطولة بخطة تبدو أقرب إلى مختبر أداء متكامل منها إلى معسكر كروي تقليدي، في مشروع يحمل اسم «6 جي»، ويهدف إلى منح اللاعبين ما وصفه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بميزة تكتيكية في مجال الطاقة على الخصوم.



والخطة التي يشرف عليها فريق الأداء في الاتحاد الإنجليزي للكرة، ترتكز على مزيج من التغذية العلمية، وإدارة الإجهاد، والتجهيزات الحديثة، في محاولة لمواجهة الحرارة والرطوبة المرتفعة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تقام البطولة لأول مرة عبر ثلاث دول.



وأحد أبرز عناصر المشروع يتمثل في أكياس الكربوهيدرات السرية، وهي مكملات سريعة الامتصاص تستهلك خلال فترات اللعب أو الاستراحة، وتحتوي على محلول إلكتروليتي مصمم خصيصاً لتسريع استعادة الطاقة، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع شركة لوكوزيد، التي طورت المنتج بعد أشهر من الاختبارات داخل مراكز الأداء.



ووفقاً للخطط الموضوعة، سيحصل لاعبو منتخب إنجلترا على دفعات طاقة منتظمة خلال المباريات، في إطار نظام تغذية دقيق يهدف إلى منع هبوط الأداء البدني في اللحظات الحاسمة، خصوصاً في بيئات تصل فيها درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة قد تؤثر على القدرة التحملية.



ولا يقتصر المشروع على التغذية داخل الملعب فقط، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية داخل المعسكر، حيث يولي الجهاز الفني، اهتماماً خاصاً ببيئة الفريق خارج المنافسات، حيث تقرر اعتماد نظام الطعام في الهواء الطلق كجزء من البرنامج النفسي والاجتماعي للاعبين، بعد أن أظهرت الدراسات الداخلية أن تناول الوجبات في بيئات مفتوحة يعزز الترابط بين اللاعبين ويساعد على تحسين الاستشفاء الذهني والمعرفي.



كما تحولت جلسات الشواء الجماعية إلى جزء شبه يومي من روتين المنتخب، إلى جانب ذلك، يتم استخدام تقنيات مراقبة متقدمة مثل أساور تتبع النوم والتعافي، بالإضافة إلى بروتوكولات تبريد مبتكرة تشمل أحواض الغمر وأجهزة تبريد راحة اليد، بهدف خفض الإجهاد الحراري خلال فترات التحضير.



وفي خلفية هذه المنظومة المعقدة، يقف الهدف الأكبر واضحاً، وهو تجهيز «الأسود الثلاثة» بأقصى جاهزية بدنية وذهنية ممكنة لخوض بطولة يتوقع أن تكون الأكثر تطلباً في تاريخ كأس العالم، حيث لم تعد التفاصيل الصغيرة مجرد تحسينات، بل عناصر قد تصنع الفارق بين المجد والخروج المبكر.