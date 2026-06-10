استقبال شعبي للحكم الصومالي في مقديشو عقب استبعاده من كأس العالم (فيديو)

حظي الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان باستقبال شعبي فور وصوله إلى العاصمة مقديشو، بعد عودته من رحلته التي انتهت بحرمانه من المشاركة في كأس العالم 2026.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حشوداً من الصوماليين في مطار آدم عدي الدولي لاستقبال الحكم، وهم يرفعون أعلام بلادهم، بعدما حظي بتعاطف واسع بسبب استبعاده من إدارة مباريات المونديال إثر منعه من دخول الولايات المتحدة، رغم اختياره ضمن قائمة حكام البطولة.

ومُنع الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم، من دخول الولايات المتحدة رغم استكماله إجراءات السفر وحصوله على جواز سفر دبلوماسي.

وكان أرتان قد واجه صعوبات في الحصول على تأشيرة دخول، قبل أن يتلقى دعماً من السفارة الصومالية في نيروبي، ما أتاح له الحصول على الوثائق اللازمة للسفر.

إلا أن السلطات الأمريكية اعتبرت الإجراءات المتخذة غير كافية، وقررت إعادته فور وصوله إلى الأراضي الأمريكية.

ويُعد أرتان من أبرز الحكام في القارة الأفريقية، إذ أدار مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي بين بيراميدز المصري وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

كما تُوج بجائزة أفضل حكم أفريقي لعام 2025 من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».