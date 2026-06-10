رونالدو يدخل كأس العالم لكتابة تاريخ جديد.. والهدف أن يصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ من المونديال



يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى دخول كأس العالم 2026، بهدف كتابة فصل جديد في تاريخ اللعبة، بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافاً في خمس نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم، وهو الإنجاز الذي حققه خلال مونديال قطر 2022.



وسجل رونالدو ركلة جزاء في فوز البرتغال على غانا بنتيجة 3-2 في دور المجموعات، ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم ينجح في هز الشباك خلال خمس نسخ متتالية من البطولة.



وأضاف قائد المنتخب البرتغالي بذلك إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل، بعدما كان قد افتتح رصيده التهديفي في كأس العالم خلال نسخة ألمانيا 2006، قبل أن يسجل أيضاً في جنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، ثم قطر 2022.



ورغم بلوغه سن الـ 41 من العمر فإن رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية، في وقت لا يزال فيه لقب كأس العالم غائباً عن خزائنه، كما اقترب من معادلة الرقم القياسي البرتغالي في كأس العالم، إذ كان يفصله هدف واحد فقط عن الأسطورة أوزيبيو، صاحب الرقم القياسي لأكثر اللاعبين البرتغاليين تسجيلاً في النهائيات برصيد تسعة أهداف.



ومع اقتراب كأس العالم 2026 يترقب عشاق كرة القدم ظهور رونالدو في نسخة سادسة من البطولة، وهو ما سيمنحه فرصة فريدة لتعزيز رقمه التاريخي والانفراد بإنجاز غير مسبوق في حال نجح في التسجيل.



المشاركات: 5 (2006، 2010، 2014، 2018، 2022)

المباريات: 18

الأهداف: 8

ألمانيا 2006

6 مباريات

هدف واحد

جنوب أفريقيا 2010

4 مباريات

هدف واحد

البرازيل 2014

3 مباريات

هدف واحد

روسيا 2018

4 مباريات

4 أهداف

قطر 2022

مباراة واحدة عند تسجيل الرقم القياسي

هدف واحد