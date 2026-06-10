إنييستا: إسبانيا أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم.. ويامال لاعب استثنائي لا يتكرر



أعرب أسطورة كرة القدم الإسبانية أندريس إنيستا عن ثقته بقدرة منتخب بلاده على المنافسة بقوة على لقب كأس العالم، مؤكداً أن «لا روخا» يبقى ضمن دائرة أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة، بفضل جودة لاعبيه وخبرتهم في المباريات الكبرى.



وقال إنييستا، الذي قاد إسبانيا إلى لقب كأس العالم 2010 بهدفه الشهير في النهائي، إن منتخب بلاده يحتل مكانة متقدمة بين المنتخبات المرشحة للفوز باللقب مضيفاً: «إنه من ضمن توب 3».



وتابع: «بالنسبة لي هناك منتخبات قوية للغاية، لكن إسبانيا بالتأكيد ضمن أفضل ثلاثة منتخبات مرشحة. آمل أن تعود كأس العالم إلى إسبانيا أيضاً. أتمنى ذلك، أتمنى ذلك حقاً».



وأشار لاعب برشلونة السابق إلى أن عناصر المنتخب الحالي يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع ضغوط البطولات الكبرى، رغم صغر سن عدد من اللاعبين.



وقال: «هؤلاء اللاعبون يخوضون عدداً كبيراً من المباريات، والكثير من المواجهات المهمة. إنهم محترفون للغاية، ويملكون فريقاً رائعاً، وبإمكانهم الفوز، بإمكانهم الفوز بالتأكيد».



وعند سؤاله عن النجم الصاعد لامين يامال، الذي توج مع إسبانيا بلقب كأس أوروبا الأخيرة، وأصبح أحد أبرز الأسماء المنتظرة في كأس العالم المقبلة، لم يُخفِ إنييستا إعجابه الكبير بموهبة جناح برشلونة الشاب.



وقال: «إنه لاعب فريد من نوعه. إنه لاعب استثنائي».



وأضاف أن ما يقدمه يامال في كل مباراة يؤكد حجم موهبته وقدرته على صناعة الفارق رغم حداثة سنه.



وتابع: «موهبته واضحة للجميع. في كل مباراة تشاهدها له، وفي كل مرة تتابعه فيها، يمكنك أن ترى المستوى الذي يقدمه، والأداء الذي يمتلكه».



ورأى إنييستا أن استمرار يامال في التطور بهذه الوتيرة يمنح المنتخب الإسباني إضافة كبيرة قبل خوض كأس العالم، في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن قدرة الجيل الحالي على إعادة المنتخب إلى منصة التتويج العالمية للمرة الأولى منذ إنجاز جنوب أفريقيا عام 2010.



وأكد قائد برشلونة السابق أن المنتخب الإسباني يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على المنافسة أمام أقوى المنتخبات في العالم، مشدداً على أن امتلاك المواهب الفردية، إلى جانب الخبرة الجماعية يجعل من «لا روخا» أحد أبرز الطامحين إلى رفع الكأس في النسخة المقبلة من المونديال.